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Грузия отмечает 100-летие независимости заявлениями о «российской оккупации»
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Грузия отмечает 100-летие независимости заявлениями о «российской оккупации» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия, которая в субботу торжественно отмечает 100-летие провозглашения независимости, напоминает высоким делегациям о том, что Россия «оккупировала» ее в 1921 и в 2008 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сегодня 20% территорий нашей страны оккупированы Россией. Россия спустя десять лет после войны не выполняет обязательств, взятых по Соглашению о прекращении огня. Россия делает шаги в сторону фактической аннексии неотъемлемых частей нашего государства — Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Он также заявил, что в 1921 году Красная Армия «вторглась» на территорию Грузию, таким образом на несколько десятилетий остановив стремление его страны быть независимым европейским государством.
Грузинская Демократическая Республика просуществовала в 1918-1921 годах. Чтобы поздравить Грузию с праздником, в Тбилиси прибыли президент ЕК Жан-Клод Юнкер, президенты Словакии, Литвы, Польши, Латвии, Финляндии, Армении, глава МИД Франции, председатели парламентов Эстонии, Молдавии, Украины и другие высокие гости.
В Тбилиси и по всей стране проводятся различные мероприятия. В том числе в столице Грузии демонстрируют приобретенные в США комплексы «Джавелин». В столице и пяти других городах состоится церемония принятия присяги. В местном Дворце учащейся молодежи состоится кульминационный перформанс — будет показано, как Учредительное собрание 26 мая 1918 году провозгласило независимость.
В своем выступлении в Тбилиси президент Словакии Андрей Киска также вспомнил о России, заявив, что та «ведет пропаганду против Евросоюза». Он назвал Россию «агрессивным соседом Грузии», отметив при этом, что грузинская сторона «справляется с вызовами».
По сообщению администрации президента Грузии, Георгий Маргвелашвили и его польский коллега Анджей Дуда среди прочего обсудили «вопрос российской агрессии». Дуда пообещал Грузии и ее суверенитету «твердую поддержку».
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