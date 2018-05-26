Грузия отмечает 100-летие независимости заявлениями о «российской оккупации»

Тбилиси. Грузия , которая в субботу торжественно отмечает 100-летие провозглашения независимости, напоминает высоким делегациям о том, что Россия «оккупировала» ее в 1921 и в 2008 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД

«Сегодня 20% территорий нашей страны оккупированы Россией. Россия спустя десять лет после войны не выполняет обязательств, взятых по Соглашению о прекращении огня. Россия делает шаги в сторону фактической аннексии неотъемлемых частей нашего государства — Абхазии и Цхинвальского региона ( Южной Осетии ), — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Он также заявил, что в 1921 году Красная Армия «вторглась» на территорию Грузию, таким образом на несколько десятилетий остановив стремление его страны быть независимым европейским государством.

В Тбилиси и по всей стране проводятся различные мероприятия. В том числе в столице Грузии демонстрируют приобретенные в США комплексы «Джавелин». В столице и пяти других городах состоится церемония принятия присяги. В местном Дворце учащейся молодежи состоится кульминационный перформанс — будет показано, как Учредительное собрание 26 мая 1918 году провозгласило независимость.

В своем выступлении в Тбилиси президент Словакии Андрей Киска также вспомнил о России, заявив, что та «ведет пропаганду против Евросоюза ». Он назвал Россию «агрессивным соседом Грузии», отметив при этом, что грузинская сторона «справляется с вызовами».