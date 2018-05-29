«Авангард» сменил руководящую верхушку и подписал топ-тренера

В клуб пришли серьёзные люди, привыкшие побеждать.

Нынешнее межсезонье получается для «Авангарда» одним из самых необычных в истории. Омский клуб идёт в аутсайдерах по приобретениям на трансферном рынке, но при этом совершает очень важные перестановки в руководящих должностях. Кажется, что в «Авангарде» решили раз и навсегда избавиться от репутации весёлого, но безуспешного клуба и заняться серьёзной работой, которая в перспективе должна вернуть «ястребов» в ряды топ-команд КХЛ. Какие люди приглашены в Омск , и что сулит клубу этот ветер перемен? Рассказываем обо всех изменениях, которые произошли в «Авангарде» этой весной.

У «Авангарда» появился хозяин?

После минувшего сезона, который «Авангард» по большому счёту провалил, в омском клубе ожидались серьёзные изменения. Новые игроки, новый тренер и даже новый президент команды — перемены на этих позициях никого бы не удивили. Но всё это вряд ли сдвинуло бы дело с мёртвой точки, пока генеральный спонсор «ястребов» видел в омской команде лишь рядовой социальный проект «Газпрома» . Ставленник нефтегазового гиганта в «Авангарде», бывший председатель совета директоров клуба Александр Дыбаль много сделал для строительства в Омске хоккейной академии, открытие которой ожидается в конце года, для улучшения работы маркетинговой службы и увеличения средней посещаемости матчей.

Но спортивные результаты некогда одной из самых успешных российских команд уже много лет оставляют желать лучшего, и Дыбаль прекрасно понимал, что вся социальная мишура не может вечно скрывать отсутствие побед. По окончании прошлого сезона Александр Михайлович взял самоотвод со своей должности в клубе и передал дела другому человеку, у которого, по всей видимости, будет больше времени и возможности для того, чтобы, наконец, вывести «Авангард» на новый уровень и в плане результатов.

Новым председателем совета директоров «ястребов» стал Александр Крылов , директор по региональным продажам «Газпром нефти» , и это назначение — прямой сигнал, что генеральный спонсор «Авангарда» не на шутку озаботился именно спортивными успехами омской команды. Харизматичный, амбициозный, по-спортивному азартный управленец Крылов, разумеется, не будет лично заведовать всеми делами клуба, но степень его вовлечённости в рабочий процесс, очевидно, будет гораздо больше, чем у того же Дыбаля.

За два месяца у руля «ястребов» Крылов уже проявил немалую активность. Он лично встречался на чемпионате мира в Дании Вячеславом Быковым , и хоть и не сумел убедить специалиста возглавить «Авангард», но заручился его поддержкой в развитии омского хоккея. Именно Крылов пролоббировал кандидатуру Боба Хартли , а также нашёл время в прямом эфире федерального канала впервые официально объявить о назначении главного тренера на всю страну. Как опытный управленец, Александр Владимирович прекрасно понимает, что грамотный пиар никогда не будет лишним. Наконец, после первого Совета директоров «Авангарда» нового созыва на сайте клуба появилась информация, что отныне все решения, принятые на этих заседаниях, будут публично освещаться, а болельщикам было предложено высказывать своё мнение в социальных сетях клуба. Крылов с первых шагов в «Авангарде» стал следовать принципам открытости с главными потребителями его нового продукта, а также показал, что он постоянно держит руку на пульсе всех событий в омском клубе. Если так пойдёт и дальше, то можно будет говорить, что у «Авангарда», наконец, появился настоящий хозяин, при котором будет невозможен прежний управленческий бардак.

Президент, которому не всё равно

По окончании прошлого сезона в «Авангарде» решились на смену президента клуба. Владимир Шалаев , к работе которого было много вопросов, оставил должность, а на его место был назначен Максим Сушинский , живая легенда омского хоккея. Сушинский никогда прежде не работал спортивным функционером, зато за его плечами богатый опыт ведения бизнеса: Максим Юрьевич давно владеет автосалоном «Авангард» в Санкт-Петербурге , торгующим элитными «Мерседесами». Так что управленческого опыта Сушинскому не занимать, а со связями в хоккейной среде у бывшего игрока не должно быть проблем.

С приходом Сушинского в «Авангарде», конечно, должно поменяться многое. Владимир Шалаев запомнился своим чисто деловым подходом, которому явно не хватало непосредственной заинтересованности. Экс-президент «ястребов» просто выполнял свою работу, ведя клуб строго в рамках заданной руководством траектории и доступного бюджета и забывая вкладывать душу. С Сушинским, разумеется, будет по-другому. Максим провёл в Омске лучшие годы в карьере, именно на льду «Арены-Омск» был сыгран его прощальный матч, а теперь только ради работы в «Авангарде» он решился вернуться в хоккей из кресла успешного бизнесмена. Это будет президент, которому не всё равно, а такие в Омске не работали со времён Анатолия Бардина

Что такое неравнодушный управленец, мы прекрасно знаем на примерах Геннадия Величкина в «Магнитке», Кирилла Фастовского в «Сибири». Желание действительно сделать свой клуб лучше, а не просто формально выполнить работу — вот что отличает таких людей. Сушинскому при поддержке нового амбициозного руководителя Крылова вполне по силам собрать в Омске команду, за которую никому не будет стыдно, и которая реально сможет на что-то претендовать. И не только объединить качественных игроков вместе, но и убедить их в том, что они обязаны выложиться в «Авангарде» на полную мощность. Яркий омский бэкграунд Сушинского-игрока позволяет болельщикам «ястребов» надеяться, что сейчас в клубе именно тот президент, при котором «Авангард» сможет вернуть себе утраченные позиции.

Тренер-чемпион

Укрепление руководящей верхушки «Авангарда» выглядело правильным и логичным ходом, но для полноты картины явно не хватало фигуры главного тренера команды. На днях эта эпопея завершилась, и стало понятно, что в Омске действительно решили выйти на новый уровень. Наставником «ястребов» стал Боб Хартли — тренер, умеющий побеждать. Интересно, что Хартли уже дважды мог возглавить в «Авангард». Осенью 2008-го его фамилия фигурировала в прессе, но Сергея Герсонского тогда сменил Уэйн Флеминг . Летом 2016-го с канадским специалистом также велись переговоры, но у руля омичей остался Евгений Корноухов , которого затем всё же сменил Фёдор Канарейкин . Сейчас с приглашением Хартли вновь всё было не так просто, но он всё же доехал до Омска, несмотря на действующий контракт с федерацией хоккея Латвии

Боб Хартли известен как весьма успешный тренер. За свою карьеру он добивался побед практически везде, где ему довелось поработать. Чемпионство в юниорской лиге Квебека, триумф в АХЛ, кубок Стэнли с «Колорадо», золото чемпионата Швейцарии . Последние два года Хартли трудился в сборной Латвии, и сделал из этой сборной весьма неуступчивую команду. На прошедшем в Дании чемпионате мира латвийцы пробились в четвертьфинал, где в упорной борьбе уступили будущим триумфаторам турнира шведам.

В Омске на Хартли рассчитывают, как на того тренера, который сможет вдумчиво работать с каждым хоккеистом и привьёт игрокам стремление побеждать. Как на специалиста, который сделает из «ястребов» единый коллектив и раскроет при этом сильные стороны каждого из своих подопечных. Хартли — тренер, умеющий разговаривать с игроками, подробно доносить до них свою философию. Наконец, Боб проповедует атакующий хоккей, что всегда было важно для «Авангарда». Ради такого главного тренера, пожалуй, можно было подождать, «ястребы» отхватили действительно лакомый кусок и теперь располагают одним из сильнейших тренерских штабов в КХЛ.

*** Так усилился «Авангард» весной, и эти изменения могут принести клубу гораздо больше пользы, чем активная работа на рынке игроков. Безусловно, никто не гарантирует «ястребам» безоблачного будущего. Хартли может стать жертвой языкового барьера и русского менталитета, у Сушинского может сказаться нехватка опыта хоккейного руководителя, активный интерес Крылова к хоккейным делам может угаснуть с течением времени. От негативных сценариев не застрахован никто, и, в конце концов, управленцы и тренер могут просто не сойтись характерами, как это не раз бывало в Омске, и из проекта возрождения «Авангарда» ничего не выйдет. Но прямо сейчас у «ястребов» всё выглядит интересно и многообещающе. Год назад мы писали, чего не хватает «Авангарду», чтобы полноценно считаться топовым клубом. Прошедший сезон не принёс никакой работы над ошибками, зато сейчас исправлено сразу три важнейших пункта, касающихся отношения спонсора, фигуры президента и главного тренера.

Впереди у «Авангарда» селекционная работа, а затем и непосредственное воплощение новой стратегии развития. Заживёт ли омский клуб новой жизнью или продолжит топтаться на месте? Увидим совсем скоро.