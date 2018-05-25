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В Литве объяснили высокий уровень алкоголизма в стране
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Власти Литвы объяснили, почему страна остается самой пьющей в мире 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Литва остается лидером по употреблению алкоголя в мире, следует из материалов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), однако местные политики утверждают, что данные об алкоголизации населения устарели.
Как передает Delfi, со ссылкой на советника министра здравоохранения Литвы Лину Бушинскайте-Шрюбене, введенные с 2018 года ограничения приносят результаты.
«Снижение доступа алкоголя, повышение цен, отмена рекламы — вот основные факторы, снижающие потребление. Мы сегодня уже видим, что они действуют, к примеру, новшество, связанное с акцизами, показывает, что продажи многих видов алкоголя снижаются», — заявила Бушинскайте-Шрюбене.
При этом она отметила, что с другой стороны, поскольку нововведения приняты недавно, необходимо время, чтобы увидеть результат.
«Мы надеемся, что решение оправдает себя, поскольку эти меры действуют и за рубежом, где фиксируется их влияние», — отметила Бушинскайте-Шрюбене.
Как говорится в отчете ОЭСР, в на одного жителя Литвы старше 15 лет в 2015 году приходилось в среднем 15,2 л алкоголя. Это больше, чем в других странах ОЭСР. На втором месте — Бельгия (на 12,6 литра на человека). Меньше всего алкоголя употребляют в Израиле — 2,6 литра на одного жителя старше 15 лет в год. Средний показатель по ОЭСР — 9 литров в год.
В материалах ОЭСР говорится, что много жителей Литвы умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, самоубийств и болезней печени, что связано с образом жизни и системой здравоохранения.
Как отметила глава Департамента по контролю над алкоголем и табаком Гражина Белян, с 2012 года в Литве потребление алкоголя снижается, но незначительно — на 300-500 миллилитров в год.
«Нас это не радует, хотелось бы больших перемен. По данным ВОЗ, в 2016 году в Литве один человек старше 15 литров в среднем употреблял 15,2 литра алкоголя в год. Больше всего алкоголя употребляют в Европе, а из европейских стран — в Литве», — отметила Белян.
По ее мнению, принятые с 1 января 2018 года меры вскоре принесут плоды.
Напомним, как представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гауден Галеа, мировыми лидерами по потреблению алкоголя по итогам 2016 года являются жители Литвы — на одного литовца в среднем приходится 16 литров в год.
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