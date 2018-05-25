Грузия переименовала Литву

Власти Грузии приняли решение в преддверии визита президента Литвы Дали Грибаускайте начать использование аутентичного названия балтийской страны — Лиетува (Lietuva). Соответствующее решение опубликовано на сайте министерства иностранных дел Грузии.

Указывается, что подобная рекомендация поступила от грузинского департамента государственного языка. Решение о переименовании является «дружественным жестом» Литве, которая ранее установила использование в литовском языке названия «Сакартвело» в качестве официального обозначения Грузии.

«Оба решения очень символичны, поскольку в этом году Литва празднует 100-летие восстановления государственности, а в Грузии отмечают 100-летие создания первой демократической республики», — сказано в заявлении МИД Грузии.

О переименовании Грузии в Сакартвело литовскими властями стало известно в начале мая. Отмечалось, что о смене названия просила сама Грузия, поскольку нынешний вариант считает русифицированным. Название Сакартвело же ближе к грузинскому языку.