Солдат нам не надо — ракеты давай!

В отличие от прохладного приема в Москве , в литовской Паланге главу МИД ФРГ его балтийские коллеги встречали как дорогого и желанного гостя. И сразу забросали его просьбами.

Литвы и Эстонии. Из «прохладной» Москвы, из которой, как пишет берлинская «Ди тагесцайтунг», «министр иностранных дел Хайко Маас (Heiko Maas) вернулся, довольный своим жестким курсом по отношению к России », глава МИД Германии навестил литовский курорт Палангу, где его с нетерпением ждали коллеги из Латвии

«Мы благодарны вам за вашу принципиальную позицию в отношении России, — сказал, приветствуя Мааса, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (Linas Linkevičius). — Это именно то, чего мы ожидаем от наших союзников и партнеров».

Поясню, что имел в виду бывший завотделом ЦК комсомола Литовской ССР Линкявичус. Предшественники Мааса на посту главы МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) занимали куда более мягкую, чем Маас, позицию в отношении России. Штайнмайер был против развертывания войск НАТО в странах Балтии, а Габриэль настаивал на постепенном ослаблении антироссийских санкций. Все это крайне не нравилось балтийским властям, называющим Россию главной угрозой для своих стран.

Пойдя навстречу прибалтам, НАТО в июле 2016 года решило направить в их страны и Польшу тысячу военнослужащих, что стало крупнейшим развертыванием войск на восток после окончания холодной войны. С февраля 2017 года 450 солдат Бундесвера, а также 26 БТР и 170 других транспортных средств размещены на базе в литовском городе Рукла, что в 100 км от границы с Россией. Истребители ВВС Бундесвера «Еврофайтер» неоднократно участвовали в наблюдении за воздушным пространством вдоль российской границы.

«Мы будем продолжать делать это и впредь», — пообещал сейчас своим коллегам Хайко Маас.

Вильнюсе и Как сообщается, правительства в Риге Таллине хотели бы получить дополнительную поддержку от НАТО и рассчитывают, что ясность в этом вопросе будет достигнута на июльском саммите альянса в Брюсселе . Однако на встрече с Маасом они заявили, что не заинтересованы в дальнейшем увеличении числа военнослужащих:

«Дело не только в численности войск. Речь идет о способности НАТО использовать эти силы», — объяснял высокому гостю министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

Гость его успокоил: «Германия не планирует увеличивать свой контингент, размещенный в Балтии. Этот вопрос для нас не стоит в повестке дня».

Балтийские министры напомнили также Маасу, что противовоздушная оборона считается одним из самых слабых мест в обороне их стран. Поэтому, опасаясь за свою безопасность, Латвия, Литва и Эстония хотят в дополнение к развертыванию в регионе американских зенитных систем Patriot, разместить здесь и натовские системы ПВО ближнего радиуса действия.

Русская Германия, Германия