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Президент Эстонии незвала условие визита в Россию
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Президент Эстонии рассказала, в каком случае готова посетить Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире "Радио 4" заявила, что готова посетить Россию в случае ратификации договора об эстонско-российской границе.
"Если наш договор о границе будет ратифицирован, то я, безусловно, буду готова приехать в Москву поблагодарить за это", — заявила Кальюлайд в интервью, размещенном во вторник на сайте "Радио 4".
Первоначально эстонско-российский договор о государственной границе был подписан в 2005 году. Однако при выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Согласно нему к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Москва рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, и расценила внесение в пограничный договор преамбулы с упоминанием о Тартуском мире как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись РФ под договором была отозвана.
Глава МИД России Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.
Проект пограничного договора прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Однако затем в республике после выборов сменился состав парламента, к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново. Осенью 2015 года правительство вновь направило в парламент законопроект о ратификации договора, который второй раз прошел там первое чтение.
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Комментарии2  Ещё 8 источников 
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