Президент Эстонии незвала условие визита в Россию

Президент Эстонии рассказала, в каком случае готова посетить Россию

"Если наш договор о границе будет ратифицирован, то я, безусловно, буду готова приехать в Москву поблагодарить за это", — заявила Кальюлайд в интервью, размещенном во вторник на сайте "Радио 4".

Первоначально эстонско-российский договор о государственной границе был подписан в 2005 году. Однако при выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Согласно нему к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области ) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области ). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Москва рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы, и расценила внесение в пограничный договор преамбулы с упоминанием о Тартуском мире как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись РФ под договором была отозвана.

Глава МИД России Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт 18 февраля 2014 года подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Проект пограничного договора прошел первое чтение в парламенте Эстонии в апреле 2014 года. Однако затем в республике после выборов сменился состав парламента, к власти пришло новое правительство, поэтому ратификационный процесс начался заново. Осенью 2015 года правительство вновь направило в парламент законопроект о ратификации договора, который второй раз прошел там первое чтение.