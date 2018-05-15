Экс-глава МИД Литвы против сноса памятников СССР

Экс-глава МИД Литвы выступил против сноса советских памятников

Бывший министр иностранных дел Литвы Повилас Гилис раскритиковал выступающих за снос советских памятников, сообщает Sputnik Литва.

По словам Гилиса, у желающих сносить памятники "инстинкт разрушения прочно засел в душах, которые в реальности до сих пор не освободились из тисков осужденной идеологии".

Также экс-министр считает парадоксальным то, что люди, не освободившиеся от "большевистского мышления", являются самыми активными сторонниками уничтожения памятников советского прошлого.

"Однако, разрушая каменных идолов, они не понимают, что лишь усиливают духовных "идолов" в самих себе и в своем окружении. Лучше бы они позаботились об избавлении от остатков большевистского мышления в своем и общественном сознании…" — написал Гилис на своей странице в Facebook.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что снос советских памятников в Литве — это часть кампании по переписыванию истории. По ее словам, сейчас в Прибалтике и Польше пытаются "зачистить информационное поле", чтобы излагать "новые концепции, модифицированную историю Второй мировой войны".

Повилас Гилис возглавлял Министерство иностранных дел Литвы с декабря 1992-го по декабрь 1996 года.