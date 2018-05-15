Ещё
Sakartvelo вместо Gruzija
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Sakartvelo вместо Gruzija 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Литва стала первой страной, которая стала использовать название «Сакартвело» в отношении Грузии. До недавнего времени в официальных литовских документах писали Gruzija.
Sputnik Грузия: последние новости
Война в грузинских соцсетях - наркотики, мордобой и "дерево жалко!" Израиль обнародовал видео с ракеты, уничтожившей ЗРК в Сирии Дети - главные жертвы войны в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку50
Умер муж Аллегровой57
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России195
Иллюзия разврата40
Тест: Знаете ли вы географию Крыма?30
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение