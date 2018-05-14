Рискнет ли НАТО Третьей мировой ради Прибалтики?

С тех пор, как Владимир Путин усилил свои войска на Балтике, НАТО тоже увеличила там свое присутствие. Больше других от военных угроз страдают эстонцы, латыши, литовцы и поляки. Осуществлять частные и деловые контакты через границы стало сложнее.

Николай Долгачев сидит в своем кабинете и смотрит телевизор. В Москве в прямом эфире его самый главный начальник — президент Владимир Путин — выступает с речью о положении нации. Долгачев — шеф регионального отделения российского государственного телевидения ВГТРК Калининграде . Путин говорит об экономике и реформах — ничего нового. Но потом он переходит к военной теме и просит включить видео. Долгачев весь обратился в слух.

«Мы, граждане России, настолько уверены в силе нашей армии, что можем только смеяться над присутствием иностранных войск у наших границ».

На видео окрашенная в черно-белую клетку ракета вертикально взмывает в небо. Потом смена кадров, и начинается анимация. Красная точка летит вокруг земного шара и опускается на другой стороне глобуса. Путин объясняет:

«У новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать такие цели, как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат" — это очень грозное оружие, никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха».

В зале в Москве вся публика поднимается с мест. В первых рядах министры, депутаты, патриарх православной церкви и верховный муфтий России. Путин продолжает свою речь. Новое видео, новый тип ракеты, на этот раз с атомным двигателем.

«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится, но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают».

(все слова из речи Путина)

Регулярные учения у границ прибалтийских государств

С 2012 года, когда Владимир Путин был переизбран на должность президента, российское правительство угрожает соседним странам и государствам-членам НАТО.

Россия регулярно проводит учения у границ прибалтийских государств и Польши . В 2014 году российская армия под предлогом учений у своих западных границ послала солдат и танки на Украину и аннексировала Крым . С тех пор российские военные самолеты все время провоцируют инциденты, пролетая над территорией стран НАТО. В Прибалтике такое происходит особенно часто, потому что тут пролегает самый короткий путь между Россией и российским эксклавом Калининград.

Приметы указывают на конфронтацию

В 2015 году в Турции , вблизи границы с Сирией турецкая ПРО сбила российский военный самолет. После большого переполоха и краткосрочного опасения, что между Россией и НАТО может начаться война, ситуация немного успокоилась. Но в связи с нападением на бывшего российского шпиона в Великобритании с применением химического оружия и эскалации военных действий в Сирии все указывает на обострение конфронтации.

Николай Долгачев, руководитель регионального отделения российского государственного телевидения ВГТРК в Калининграде, в восторге от путинской речи. По его мнению, она лучшая из всех, с которыми президент когда-либо выступал. По его словам, «это вселяет в нас россиян уверенность, что войны не будет, ну, а если и будет, то мы в ней победим».

Около 300 километров к востоку находится литовская столица Вильнюс Литва — член НАТО. Через пару минут автобус должен отправиться в российский Калининград, но перрон на автовокзале все еще пуст. Женщина лет пятидесяти с чемоданом на колесиках нервно ходит туда-сюда. Ее зовут Алла, и вот уже 15 лет, как она по работе регулярно ездит в Калининград. Она работает в литовском министерстве иностранных дел

«Раньше, чокаясь, мы всегда сначала пили за здоровье. Теперь я пью сначала за мир».

В Эстонии и Латвии четверть населения — русские

У Аллы русские предки, но родилась она в советской республике Литва. Большинство русских покинули Литву с уходом Красной армии после краха Советского Союза. В 2011 году лишь шесть процентов населения Литвы были русскими. В начале 90-х годов Алла тут же приняла литовское гражданство.

В Эстонии и Латвии доля русскоязычного населения значительно больше и составляет приблизительно четверть от общего числа граждан. Там многие русские чувствуют себя ущемленным в правах. Кроме того, эта группа населения находится под сильным влиянием российской пропаганды. И поэтому прибалтийские государства опасаются, что Россия, как и в 2014 году на востоке Украины, может воспользоваться русскоязычным населением для организации беспорядков.

Но Алла разделяет позицию литовского правительства. Про Крым она говорит:

«Захватывать в XXI-м веке чужую землю — это преступление».

Калининградская область играет в конфронтации между Россией и Западом особую роль. Этот российский эксклав — своего рода западный форпост России, окруженный членами НАТО Польшей и Литвой, а также Балтийским морем. Россия разместила тут «Искандеры» — ракеты малой дальности с ядерными боеголовками.

Русские ракеты в Калининграде могут быть направлены и на Германию

В Калининградской области размещен также балтийский флот российской армии. Министерство обороны модернизировало его в последние годы. НАТО в свою очередь разместила вокруг Калининграда межнациональные военные части: в трех прибалтийских республиках и в Польше по 1000 солдат. В Литве группой руководит бундесвер. Большинство населения приветствует присутствие натовских солдат.

Литовский министр обороны предупреждает: размещенные в Калининграде ракеты угрожают не только Прибалтике.

«Они могут долететь до Германии и юга Швеции».

По его словам, опасность представляют не только представленные Путиным новые ракеты, Литве угрожают и обычные войска.

«Россия разместила на границах с Эстонией и Латвией более 100 тысяч солдат. Россия перевооружила свою Первую гвардейскую танковую армию, она сильна и нацелена на Запад. А это мы».

На это намекает и название больших учений, регулярно проводимых Россией: «Запад».

«Последние российские учения «Запад" продемонстрировали абсолютно новое качество российских вооруженных сил. Это уже не те вооруженные силы, которые были использованы в войне 2008 года против Грузии или в войне против Украины в 2014 году. Они способны за время от 24 до 48 часов начать наступление на нас. Они используют новые технологии, такие как дроны. И скорость, с которой солдаты могут быть переброшены из одного места в другое, очень и очень высока».

Военно-учебные игры НАТО

В случае войны российские войска максимум через 60 часов будут стоять под Таллином и Ригой. Высокие чины НАТО установили это в ходе одной из военно-учебных игр два года назад. Литовский министр обороны Кароблис уверяет, что как минимум его страна уже в состоянии сопротивляться дольше, возможно даже в течение нескольких недель, то есть, пока не подоспеет подкрепление из стран-партнеров по НАТО. Кроме того, как считает министр, благодаря мультинациональным частям НАТО нападение русских стало менее вероятным.

«Эти военные части — очень эффективный отпугивающий фактор. Мы чувствуем себя в большей безопасности и ощущаем солидарность Германии и других союзников».

Стратегическое положение Калининграда

Самый большой проблемой НАТО в этом регионе станет, скорее всего, снабжение войск. Ведь точно так же, как Калининград является эксклавом, прибалтийские государства отделены Калининградом от остальной территории НАТО. Лишь узкая полоска земли шириной не более ста километров соединяет Литву с Польшей. В случае войны, как опасаются в НАТО, Россия перекроет эту линию сообщения. Джастин Бронк (Justin Bronk), эксперт по вопросам безопасности в британском аналитическом центре RUSI в Лондоне говорит:

«Если начнутся военные действия с НАТО, то Калининград сможет продержаться лишь пару дней. Россия пожертвует Калининградом как пешкой. Согласно российскому военному планированию, Калининград должен связать польские войска и не дать им усилить прибалтийские государства. Это относится и к тяжелому американскому вооружению, размещенному в Польше».

Наконец, подошел автобус до Калининграда. Около десятка людей садятся в него. Автобус выезжает их Вильнюса, минуя промышленные зоны и жилые пригороды. В садах и в окнах висят литовские флаги. В 2018 году страна отмечает столетие образования своего государства.

Несмотря на конфронтацию между Россией и ее соседями, простые люди продолжают поддерживать контакты друг с другом. Власти в Литве зарегистрировали в прошлом году 900 тысяч пересечений границы в ту и в другую сторону. Это большое число, если учесть, что Калининградская область насчитывает один миллион жителей, а Литва три миллиона. Русские проводят выходные на литовском побережье Балтийского моря, прибалты в свою очередь покупают в Калининграде дешевые сигареты и алкоголь.

На одном из передних сидений сидит Татьяна Ласковская и смотрит в окно. Она — русская, живет в Калининграде и приезжает каждый две недели в Вильнюс в гости к другу. Люди в Литве относятся к ней дружелюбно, говорит она. И на границе обострения политической обстановки она не ощущает.

«Пограничный контроль происходит как всегда. Таможня как таможня. Русские более придирчивы, чем литовцы».

Так случилось и в этот раз. Литовская служащая входит в автобус, собирает паспорта и исчезает в служебной будке. Затем каждый должен выйти из автобуса и забрать свой паспорт. На российской стороне нужно еще достать и багаж, там его просвечивают. Процедура длится около двух часов, потом автобус едет дальше.

Прибалтийские государства опасаются, что Россия передвинет границы

Россия прощупывает сейчас, как далеко она может зайти, не провоцируя НАТО и ЕС на ответную реакцию. Прибалтийские государства опасаются, что Россия может передвинуть границы. Для НАТО это было бы формальным поводом вмешаться. Но тут возникает большой вопрос: рискнет ли альянс начать Третью мировую войну из-за пары квадратных километров в Прибалтике? Речь идет о доверии и последовательности.

Земля справа и слева от дороги не обработана. Автобус въезжает в населенный пункт Черняховск. Неподалеку стоит большая радиомачта. Говорят, что где-то здесь поблизости стоят «Искандеры». На автомастерской висит плакат: «Там, где мы, там победа». Татьяна Ласковская говорит, что не боится НАТО:

«Это просто смешно. Конечно, возможно, что российское руководство предпринимает какие-то шаги, чтобы защититься от НАТО. Но в Калининграде война случится в последнюю очередь. Мы люди мирные, приятные, любим всех. Да и вообще: ну, что такое Литва по сравнению с Россией? Если бы Россия хотела, то давно бы уже…»

Намерения России неясны

Она не договаривает предложения до конца. А действительно, чего хочет российское руководство? В своей речи о положении нации президент Путин уверял:

«У нас не было и нет планов использования нашего потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Наоборот, растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире».

Военная мощь России — постоянная тема российских государственных СМИ. Россия — единственная страна, которая может превратить США в ядерную пыль, как заявил еще четыре года назад главный российский телекомментатор Дмитрий Киселев

Государства НАТО долгое время рассматривали Россию как партнера и поэтому сейчас не в полной мере готовы к конфронтации с ней. Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), полковник в отставке, представитель фракции ХДС в комитете по вопросам внешнем политики и обороны бундестага , говорит:

«Почти каждый день происходят нарушения воздушных границ. Постоянно происходят провокации, беспорядки среди русскоязычной части населения некоторых прибалтийских государств. Тут, как я считаю, главное — проявлять твердость. Сейчас требуется слишком много времени, чтобы переместить войска, например, из французского Бреста в Эстонию. Но если каждый год проводить соответствующие учения, то всем станет ясно, что это серьезно и что Европейский союз и НАТО действуют заодно».

Джастин Бронк, эксперт по вопросам безопасности из Лондона, считает, что НАТО после окончания холодной войны слишком разоружилось. Россия хотя и не такая сильная, как изображается себя, но Запад все равно должен серьезно относиться к ее армии.

«С моей точки зрения, Россия хочет быть в состоянии грозить войной, чтобы добиться уступок. Россия хорошо знает, что не может себе позволить военной конфронтации с НАТО. Это последнее, чего хотят русские. Они не хотят разделить на части стол властителей мира, они хотят сидеть за ним вместе со всеми, на равных с американцами».

Люди стараются и дальше жить с соседями дружно

Но страх прибалтов перед России Бронк считает тем не менее оправданным.

«Россия считает, что имеет легитимное право контролировать дела своих соседей. Это для нас неприемлемо, так как среди этих стран-соседей есть и члены НАТО».

По ту сторону стратегических учебных игр люди стараются и дальше жить с соседями дружно, особенно в Калининграде и вблизи него. Региональное сотрудничество — одна из немногих сфер, в которых отношения между Россией и ЕС еще функционируют.

Всего в пяти минутах ходьбы от зоопарка стоит прусское офисное здание, построенное для восточно-прусского финансового ведомства, когда еще Калининград назывался Кени-гсбергом. В 1945 сюда въехали советские военные, затем Коммунистическая партия . Сегодня здесь заседает правительство Калининградской области.

В 2016 году Польша отменила безвизовый приграничный режим

Алла Иванова — министр по вопросам международного сотрудничества. Она рассказывает, что особенно с Польшей сотрудничать стало сложнее. Еще два года назад между Калининградской областью и польскими Мазурами существовала зона малого приграничного передвижения. В 2016 году Польша ее закрыла. Для Аллы Ивановой это решение было полной неожиданностью. Все случилось под конец рабочего дня, как она рассказывает.

Россия, конечно, на это отреагировала и тоже отменила безвизовое приграничное передвижение. Польша обосновала тогда отмену безвизового режима соображениями безопасности в связи с предстоящим визитом папы римского и саммитом НАТО. Но Алла Иванова подозревает, что причины были иными.

«Люди, которые ездили в Польшу — семьи на машинах, с собаками, бабушками и дедушками — не вписывались в представление, что Россия — это абсолютное зло и поэтому с ней надо бороться. Ну, хотя это возможно теория заговоров, и все совсем не так».

Сегодняшнее польское правительство не заинтересовано в сближении с Россией. Ярослав Качиньский (Jarosław Kaczyński) обвиняет Россию в крушении самолета, при котором в 2010 году погибли его брат, тогдашний президент, и еще 90 человек. Вопреки результатам всех расследований, Качиньский утверждает, что это Россия устроила катастрофу. Калининградское правительство хочет, чтобы безвизовый пограничный режим был восстановлен. Но министр Иванова не знает, что России должна сделать, чтобы вновь обрести доверие польского правительства.

«Что мы можем сделать, если правительство в Варшаве против? Я хотела бы, чтобы Калининград стал городом встреч. Калининград хочет выполнять миротворческую миссию — связывать между собой как можно больше людей. Потому что, чем лучше люди знают друг друга, тем меньше они будут друг друга бояться».

Но сейчас все получается как раз наоборот. Все труднее поддерживать связи через границы. И взаимный страх растет.

Deutschlandfunk, Германия