Литва не рассталась с мечтой отнять у России Калининград

Калининградской области разразился международный скандал: литовский консул сел за руль в пьяном виде, и теперь Москва требует его замены. Но подлинная суть скандала не в этом: дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от РФ . В Вильнюсе это считают «восстановлением исторической справедливости» и «расплатой за Крым и Донбасс».

Дипломат Бронюс Макаускас, временно исполняющий обязанности консула Литвы в Советске (Калининградская область), обвиняет российскую прессу в «провокациях и лжи». Повод для обиды у консула действительно есть: в эфире телеканала «Вести-Калининград» был продемонстрирован сюжет под названием «Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области». Если верить его авторам, Макаускас старательно проводит среди местной интеллигенции идеологическую линию, согласно которой Калининград и прилегающие к нему земли — часть «исторической Литвы» и в составе РФ находятся незаконно.

«Складывайте манатки и мотайте!»

Недавно Литва отпраздновала столетие со дня провозглашения независимости. Консул Макаустас тоже отметил эту дату, но праздник ему испортил сотрудник ДПС . Рапорт дорожной полиции гласит:

«Нами был замечен автомобиль, который двигался хаотично из стороны в сторону. При проверке документов установлено, что водителем является временно исполняющий обязанности руководителя консульства Литвы в городе Советске Макаускас Бронюс. От него исходил резкий запах алкоголя изо рта, заметны неустойчивость позы, нарушение речи. Так как данная категория граждан имеет дипломатический иммунитет, меры административного воздействия к нему применены не были. Водитель был отпущен».

Однако претензии к дипломату этим не ограничиваются. Евгения Чирочкина — автор сюжета для телеканала «Вести-Калининград» — рассказывает:

«На пассажирском сиденье руководитель музея истории Советска Шпилева Анжелика. Почему консул возит ее с собой, непонятно. Но многие выставки в этом музее литовское консульство спонсирует. Не так давно жителей Советска поразили фотографии до— и послевоенной истории города. Советских военных представили как бездушных завоевателей. Владимир Проскурин, председатель Совета ветеранов Славского городского округа сказал: "Я, посмотрев на это, в шоке! Это наследие геббельсовской пропаганды — принижение роли советской армии, вообще ее выставление в роли оккупантов».

Это далеко не единственное мероприятие в музее, носящее столь сомнительный характер.

«Литовский консул там был, как у себя дома», — подчеркивает Чирочкина.

Например, месяц назад там прошла закрытая выставка, посвященная литовскому драматургу и философу Видунасу. В числе приглашенных журналистов калининградцев не оказалось. Литовские же СМИ пожаловались, что «из-за российского законодательства» ассоциацию Видунаса не получается зарегистрировать официально. При этом цитировалось заявление Гядиминаса Якутиса, возглавляющего эту ассоциацию в Советске: «Создаются такие искусственные препятствия. Несомненно, они нам очень мешают. Но, несмотря ни на что, мы являемся литовцами и всегда ими останемся».

«Речь идет о том, что российское правительство якобы мешает литовцам создать на территории Калининградской области музей, посвященный философу. Это неправда, литовские журналисты врут и в мелочах. Геотитры в сюжете ненастоящие. Вместо Калининградской области — Караляучюс», — говорит Чирочкина.

Караляучюсом (буквально — «Королевская гора») в Литве называют Калининград, так он обозначен даже на дорожных указателях. Еще на излете горбачевской эпохи в республике выпустили карту, на которой все населенные пункты Калининградской области были «переведены» на литовский язык. Эти названия бесполезно искать в исторических источниках, так как они, в большинстве своем, «сгенерированы» путем добавления литовских окончаний к прусско-немецким топонимам.

Аналогичным образом литовские корни пытаются найти у знаменитых жителей Восточной Пруссии. Согласно этим «изысканиям», даже великий философ Иммануил Кант по крови был литовцем. Что же касается немцев и русских, они, с точки зрения литовских пропагандистов, занимались в основном геноцидом жителей так называемой «Малой Литвы». О том, что Советский Союз в свое время передал значительную ее часть в состав Литовской ССР, вспоминать не принято.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Чирочкина подтвердила, что Макаускас постоянно использовал подобную топонимику, четко отделяя Россию от Калининградской области. Делал он так и в рамках своего выступления в Тильзит-театре в том же Советске.

«Наименование неофициальное, его продвигает и "Совет по делам малой Литвы". Такая же политика, судя по всему, и у государственного телеканала Литвы — LRT», — отмечает она.

Как подчеркивают калининградцы, в связи с подобной активностью Макаускаса им бы очень хотелось от него отделаться, но законный повод для этого появился только после того, как дипломат попался пьяным за рулем. МИД России уже отправил Литве ноту с просьбой заменить консула в Советске, в связи с чем Макаускас начал бурно протестовать. В частности, заявил, что сюжет про него на калининградском телеканале — «пропагандистская провокация», направленная на дискредитацию всего литовского дипломатического корпуса.

В свою очередь, преподаватель литовского института международных отношений Нериюс Малюкявичюс заявил, что МИД России ведёт войну против западных дипломатов, а в случае с консулом истинная цель Москвы — «отрезать калининградских краеведов от сотрудничества с посольством Литвы».

Свой вклад в скандал внесли и литовские блогеры, принявшиеся обвинять Россию в «оккупации Караляучюса». По их мнению, россияне должны «складывать манатки и мотать».

Евгения Чирочкина говорит, что не ожидала такой бурной реакции.

«Смысл сюжета заключался в том, чтобы показать работу литовского посла в Советске. Мы говорили про конкретного человека, который позволяет себе выходки, которые неприемлемы для официального представителя своей страны. Реакция, конечно, стала неожиданно агрессивной. И ведь набросились не конкретно на меня или нашу компанию — оскорблениям подверглись все россияне, которые здесь живут. Их называют оккупантами и советуют убираться отсюда. Ну что ж, они показали свою суть», — заявила журналистка.

Корреспонденту газеты ВЗГЛЯД Чирочкина подтвердила, что, несмотря на ноту МИД РФ, Бронюс Макаускас все еще работает в Калининграде. И надо понимать, что его работа по «отделению» этого города России — часть идеологии литовского государства, сформулированной далеко не вчера.

В центре городка Пагегяй , расположенного у границы с Россией, возвышается скульптура матери, обнимающей дочку. Ребенок символизирует «Малую Литву», которую авторы монумента хотели бы увидеть вернувшейся к «родительнице».

«Достойное воздаяние за Донбасс»

С момента своего основания в 1989 году, финансируемая из литовского госбюджета организация «Совет по делам Малой Литвы» занимается выпуском печатных материалов о принадлежности Калининграда литовскому государству. Ее карты, книги, листовки и плакаты распространяются на территории «Караляучуса», по некоторым сведениям, даже в школах.

В 1992 году активисты организации предприняли попытку провести в Калининграде крестный ход в память о «погибших соотечественниках», к которым были причислены граждане Третьего Рейха, погибшие в Кенигсберге в 1944-45 годах.

В 1994-м представители СДМЛ и литовской общины США самовольно установили в поселке Междуречье Черняховского района монумент «Разрубленный уж», посвященный Генриху Монте, возглавлявшему восстание пруссов против Тевтонского ордена в XIII веке. В Литве этого персонажа называют вымышленным именем Геркус Мантас, приписывая ему литовское происхождение. Снос незаконно установленной скульптуры вызывал в «малолитовской» среде истерику.

В том же году СДМЛ организовал ввоз в Калининград плакатов «Пятьдесят лет геноцида Малой Литвы», на котором изображалась обагренная кровью карта области, пронзенная мечом и штыком. Тогда же был обнародован так называемый «Меморандум», требующий демилитаризации «Караляучюсского края» и «возвращения» этой «исторической земли балтов» в состав Литовской Республики.

В 1995 году отец-основатель нынешнего литовского государства Витаутас Ландсбергис заявил, что принадлежность Калининградской области России не получила достаточного обоснования.

В октябре 2001 года в Вильнюсе под руководством главы СДМЛ прошла конференция «Нерешенные проблемы Караляучюсского края». Проблемы были сформулированы следующим образом: «Советский геноцид коренных мирных жителей Караляучюсского края», «Опасен ли Караляучюсский край для Европы?», «Является ли будущее Караляучюсского края делом только лишь этого региона?», «Юридическая оценка пребывания России в Караляучюсском крае», «Караляучюсский край — реликт Мировой войны». По иронии судьбы, через несколько дней после этой конференции в Калининградской области начались Дни литовской культуры.

Популяризовать «Малую Литву» пытается и нынешний президент республики Даля Грибаускайте . Комментируя усиление российской армии в регионе, она обронила знаменательную фразу: «Калининградская область — это колыбель литовской литературы и искусства, но оттуда нынче против нас бряцают оружием».

Ранее идеолог литовского национализма Ромуальдас Озолас (кстати, бывший вице-спикер парламента, то есть, фигура отнюдь не маргинальная) опубликовал статью, в которой призвал к созданию новой «Балтийской республики».

«Отказавшись от мюнхенской традиции политкорректности, Литва может, используя абсолютно легальный международный язык, начать представлять стремления жителей края Караляучюс стать независимой республикой», — призывает он.

В 2014 году вильнюсская гостелерадиокомпания LRT опубликовала текст, авторы которого рассматривают возможность практической реализации претензий на Калининград. В частности, аналитик государственного Центра исследования Восточной Европы Лауринас Кащюнас (ныне — депутат Сейма) заявил, что решением Потсдамской конференции 1945 года Кенигсберг был передан СССР только на пятьдесят лет. И теперь США и Великобритания могли бы восстановить «историческую справедливость» — подобный шаг стал бы «достойным воздаянием» России за «агрессию в Крыму и на Донбассе».

При этом Кащюнас предложил опереться на самих жителей Калинграда, среди которых, по его мнению, сильны сепаратистские настроения, связанные с тем, что многие калиниградцы чаще бывают в странах ЕС , чем посещают «материковую» Россию.

Эту тему в январе 2017 года продолжил депутат Сейма Линас Бальсис (председатель партии «зеленых» и бывший пресс-секретарь президента Грибаускайте), задавшись следующим вопросом: «Как возвратить в стабильную Европу нестабильный и милитаризированный Калининград и Калининградскую область». По мнению политика, необходимо, чтобы вопросом отторжения Калининградской области от РФ занялась либо Литва, либо руководство ЕС, а лучше — те и другие сразу.

«Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для РФ закончилось. Калининград не был отдан России в вечное пользование в Потсдаме или Хельсинки. Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — заявил он.