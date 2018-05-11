В Литве хотят запретить детский «алкоголь»

В Литве предлагают ввести запрет на торговлю детскими товарами, похожими на алкоголь. В частности, под этот запрет подпадает лимонад в таре, напоминающую бутылку шампанского.
Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу парламента.
По мнению председателя парламентского комитета по вопросам здоровья Асты Кубилене, употребление детского шампанского закладывают привычку и мысли о том, что праздник невозможен без алкоголя.
В Литве также уже несколько лет действует запрет на продажу товаров, дизайн которых напоминает табачную продукцию.
В 2016 году в сейме Литвы был объявлен сухой закон.