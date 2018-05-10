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Корабли НАТО прибыли в Таллин
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Корабли НАТО прибыли в Таллин на учения Open Spirit 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Первая постоянная противоминная группа тральщиков НАТО в четверг прибыла в таллинскую Минную гавань, чтобы пополнить запасы кораблей и подготовиться к предстоящим учениям Open Spirit, сообщила пресс-служба Главного штаба эстонских Сил обороны.
Тральщики НАТО с 11 по 25 мая примут участие в организуемых ВМС Эстонии учениями Open Spirit. Задачей подразделения станет обнаружение, картографирование и уничтожение взрывных устройств.
"Присутствие постоянной противоминной группы НАТО в Эстонии вдохновляет нас на крепкое сотрудничество. Военно-морские силы вносят вклад в деятельность противоминной группы уже более десяти лет, на этот раз во главе штаба подразделения будет эстонский офицер", — сказал командующий ВМС Эстонии капитан первого ранга Юри Саска.
В составе противоминной группы сейчас пять кораблей, флагман группы — голландский корабль поддержки Mercuur, в группу входят также минные тральщики норвежский Otra, голландский Urk, бельгийский Narcis и германский Bad Bevensen. Всего в учениях примут участие около 800 военных моряков.
С 15 января нынешнего года Первой постоянной противоминной группой НАТО командует бельгийский офицер капитан-лейтенант Петер Рамбоэр.
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