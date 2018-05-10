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Латвия вручила РФ ноту
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МИД Латвии вручил послу РФ ноту в связи с нападением на посольство республики в Москве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Sputnik / Оксана Джадан
МИД Латвии вручил послу РФ в Риге Евгению Лукьянову ноту в связи с нападением на посольство балтийской республики в Москве. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.
"10 мая госсекретарь МИД Латвии Андрейс Пилдеговичс пригласил посла России в Латвии Евгения Лукьянова, чтобы выразить резкое осуждение произошедшего 9 мая нападения на посольство Латвии в РФ. Во время разговора госсекретарь указал на необходимость обеспечить выполнение обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях, а также предпринять все меры безопасности, чтобы не допустить такого рода нападения и наказать виновных лиц. Госсекретарь подчеркнул, что, к сожалению, это не первый случай, когда безопасность дипломатического представительства Латвии в России подвергается риску. В связи с тем, что в результате нападения фасаду здания посольства были причинены повреждения, госсекретарь МИД Латвии попросил у российской стороны обеспечить их устранение", — указало внешнеполитическое ведомство.
По данным МИД Латвии, нападение на здание диппредставительства республики в Москве 9 мая совершили четыре-пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек и файеров. Один из правонарушителей пытался при помощи баллона с черной краской сделать надпись на здании посольства. Вандалы сразу же были задержаны.
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