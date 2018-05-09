В столице Латвии возложили цветы к памятнику советским воинам-освободителям

Белоруссии, Казахстана и РИГА , 9 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова /. С торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику советским воинам — освободителям Риги в среду в латвийской столице началась праздничная программа по случаю Дня Победы. В ней приняли участие представители посольств России Азербайджана , а возглавил — мэр города Нил Ушаков, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Евгений Лукьянов. "Сегодняшний день — День Победы, скорби и памяти и День Великой Победы нашего народа над сильнейшим, коварным и жестоким врагом. Мы заплатили высокую цену, на алтаре победы оставив жизни миллионов наших сограждан. Мы никогда не должны забыть об этом. Если мы забудем прошлое, оно к нам вернется, поэтому вечная память павшим героям и слава ныне живущим ветеранам, и спасибо им за то счастье, которое дает нам возможность общения с ними", — обратился к собравшимся посол России в Латвии

Глава дипмиссии Белоруссии в республике Марина Долгополова в свою очередь отметила особенное значение Дня Победы, поскольку война оставила трагический след практически в каждой белорусской семье. «Мы всегда будем помнить ту великую цену, которая была заплачена за десятилетия мира на континенте. Мы всегда будем в неоплатном долгу перед нашими отцами и дедами, перед миллионами известных и безымянных героев, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее. Память об их подвиге священна для нас, а сохранение этой памяти — это одна из гарантий мира», — указала она.

Посол Казахстана в Латвии Бауржан Мухамеджанов со своей стороны подчеркнул, что День Победы объединяет народы многих стран. «73 года тому назад мы плечом к плечу, казахи и русские, латыши и белорусы и многие другие народы сражались против фашистских захватчиков. Казахи внесли огромный вклад в разгром врага — казахи были среди защитников Брестской крепости и стояли на ступенях поверженного Рейхстага. 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые из них были удостоены этого звания дважды, свыше 11 тыс. казахстанцев получили ордена солдатской славы, а девять пуль из десяти было отлито из казахстанского свинца», — сказал он.

Поздравил с Днем Победы собравшихся и глава дипмиссии Азербайджана в стране Джаваншир Ахундов. «С моей маленькой родины на фронт ушло около 700 тыс. азербайджанцев, вернулось — половина. Сегодня я бы хотел поздравить не только офицеров и солдат той Великой Победы, я бы хотел поздравить и ветеранов трудового фронта, которые здесь собрались, потому что в каждом танке, в каждом самолете той великой армии использовался бакинский бензин и бакинское топливо. Без того трудового подвига не было бы и той Великой Победы», — отметил он.

Праздничная программа

После церемонии возложения цветов на площади у памятника начался многочасовой концерт, главным гостем которого станет российский рок-исполнитель Гарик Сукачев . Всего в течение дня на сцену выйдут порядка 400 артистов из Латвии и из-за рубежа. Мероприятие прервется на минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, перед собравшимися с речью также выступит мэр Риги. Завершит торжества по случаю Дня Победы традиционный красочный пятнадцатиминутный салют.

Кроме того, в Риге также состоится памятная акция «Бессмертный полк». Колонна из людей с портретами членов своих семей, которые воевали против гитлеровской Германии , пройдет маршем к монументу. В завершении шествия состоится акция «Дети полка» — маленькие участники выпустят в небо бумажных журавликов.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.