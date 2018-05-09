Сотрудники посольства РФ в Эстонии возложили цветы к «Бронзовому солдату» в День Победы 

ТАЛЛИН, 9 мая. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии возложили в День Победы цветы к мемориалу Воину-освободителю ("Бронзовый солдат") в Таллине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-атташе посольства Денис Мосюков.
"Посольство Росийской Федерации совместно с посольствами Азербайджана и Белорусии возложило цветы к мемориалу Воину-освободителю на Военном кладбище", — сказал он. Представитель диппредставительства подчеркнул, что несмотря на то, что в Эстонии 9 мая — рабочий день, на Военном кладбище уже с утра очень много людей, а подножие мемориала — утопает в цветах.
Посол России Александр Петров в своем выступлении отметил выдающееся значение праздника. «9 мая — самый главный и самый любимый праздник нашего народа, который по-прежнему объединяет все республики бывшего Советского Союза, — сказал он. — По всему миру хранят память о том, как была сокрушена преступная машина гитлеровского режима, были сведены на нет планы мирового господства, благодаря подвигу советского солдата, который принес освобождение народам Европы».
Дипломат призвал рассказывать молодому поколению правду о событиях военных лет. «Мы проводим работу, чтобы молодое поколение знало правду о событиях той поры, — добавил он. — Не секрет, что мы сталкиваемся с поразительным попытками фальсификаций, препарирования истории в угоду сиюминутной политической конъюнктуры. Наша обязанность — чтобы из поколения в поколения передавалась правда о тех героях, которые освободили Европу».
9 мая в Таллине
В День Победы у памятника «Бронзовому cолдату» с утра заступил почетный караул в форме военных лет, а у входа на Военное кладбище — разбита палатка, из которой весь день будут звучать песни и стихи военных лет, сообщает газета Postimees. Здесь же проходит прием работ на конкурс детского рисунка «Никто не забыт! Ничто не забыто!», в котором могут принять участие дети в возрасте от пяти до 14 лет.
В течение всего дня к монументу будут пребывать делегации ветеранских организаций. Также к «Бронзовому солдату» принесут флаги стран-участниц антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании, США и Франции. Около 15-30 (время совпадает с мск) перед часовней Военного кладбища духовенство Эстонской православной церкви Московского патриархата проведет панихиду по всем страдальчески погибшим в войне.
Весь день на Военном кладбище проходит акция «Бессмертный полк»: каждый желающий может принести фото своих родных, которые ушли на войну, и прикрепить на стенд. А вечером в Таллине пройдет шествие «Бессмертный полк». Организаторы акции рассчитывают, что в ней примут участие более 4 тыс. человек. Шествие «Бессмертный полк» пройдет 9 мая также в эстонских городах Нарва, Силламяэ и деревне Калласте.