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Литовские политики хотят запретить георгиевскую ленточку
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Литовские политики хотят запретить георгиевскую ленточку 

ТАСС 2 часа назад
ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Группа депутатов от оппозиционной консервативной партии Литвы «Союз Отечества — Христианские демократы» внесла в среду в секретариат Сейма (парламента) поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.
"Предлагаем двуцветную черно-оранжевую ленту приравнять к нацистским и коммунистическим символам, распространение и демонстрация которых ограничивается, а нарушение требования влечет за собой административную ответственность", — указали авторы инициативы.
По их мнению, необходимость этого запрета продиктована «геополитической ситуацией, вызовами национальной безопасности и стремлением охранять такие принципы, как суверенитет, свобода, демократический строй, задачами обеспечения общественного порядка и преграждения пути различным провокациям, разжиганию розни».
"Ограничение использование георгиевской ленточки справедливо как в историческом, так и в сегодняшнем политическом аспектах", — утверждают литовские политики. По их оценке, Россия «совершенно девальвировала первичное значение георгиевской ленточки» и это «является знаком возродившегося экспансионизма».
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