Литовские политики хотят запретить георгиевскую ленточку

ВИЛЬНЮС , 9 мая. / ТАСС /. Группа депутатов от оппозиционной консервативной партии Литвы «Союз Отечества — Христианские демократы» внесла в среду в секретариат Сейма (парламента) поправку к Закону о собраниях, запрещающую на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

"Предлагаем двуцветную черно-оранжевую ленту приравнять к нацистским и коммунистическим символам, распространение и демонстрация которых ограничивается, а нарушение требования влечет за собой административную ответственность", — указали авторы инициативы.

По их мнению, необходимость этого запрета продиктована «геополитической ситуацией, вызовами национальной безопасности и стремлением охранять такие принципы, как суверенитет, свобода, демократический строй, задачами обеспечения общественного порядка и преграждения пути различным провокациям, разжиганию розни».