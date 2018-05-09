Разрыв с РФ привёл Вентспилсский порт Латвии к разорению

Sputnik. Грузооборот латвийского порта в Вентспилсе продолжает падать из-за разрыва отношений с РФ , сообщает Латвия

Грузооборот сокрился за 2018 год на 27%. Администрации порта говорит о 6,88 миллиона тонн грузов за январь — апрель текущего года.

Апрельские показатели оказались следующими. Объём перевалки наливных грузов снизился на 21% до 3,99 миллиона тонн. При этом показатель перевалки сухих грузов упал на 45% до 1,95 миллиона тонн. Вентспилс оснащён терминалами для погрузки и разгрузки нефтепродуктов, химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров, продукции лесной и рыбной продукции.

В 2017 год грузооборот латвийского порта составил 20 миллионов тонн.

Это не единственный пример, как транзитный сектор Латвии лишился кардинально объёма грузов в связи с решением РФ развивать собственную инфраструктура на Балтике.