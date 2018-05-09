Определена первая десятка финалистов «Евровидения»

Финал конкурса пройдет 12 мая.

Появилась информация, связанная с тем, кто получает право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» по итогам первого полуфинала.

По сводкам ТАСС , проводилось испытание на арене «Altice», расположенной в Лиссабоне

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