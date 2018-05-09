Ещё
Определена первая десятка финалистов «Евровидения»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Определена первая десятка финалистов «Евровидения» 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Финал конкурса пройдет 12 мая.
Появилась информация, связанная с тем, кто получает право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» по итогам первого полуфинала.
Сообщается, что представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси) продолжат свое участие в данном конкурсе.
По сводкам ТАСС, проводилось испытание на арене «Altice», расположенной в Лиссабоне.
Отметим, что представительница России Юлия Самойлова будет выступать во втором полуфинале в четверг, 10 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представитель Украины на Евровидении забыл государственный язык и перешел на русский
Российские зрители смогут посмотреть «Евровидение» на Первом канале
Вечерняя Москва: последние новости
Евровидение: в этом году – на Первом! Первый полуфинал конкурса «Евровидение» состоится 8 мая Из-за удара Израиля по Сирии погибли два человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине190
«Россия хочет присвоить победу над фашизмом»157
Определены финалисты «Евровидения»2
Трамп выдвинул предложение Ирану153
Иран отреагировал на решение Трампа182
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение