Определена первая десятка финалистов «Евровидения» 

Финал конкурса пройдет 12 мая.
Появилась информация, связанная с тем, кто получает право дальнейшего участия в 63-м Международном песенном конкурсе «Евровидение» по итогам первого полуфинала.
Сообщается, что представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси) продолжат свое участие в данном конкурсе.
Отметим, что представительница России Юлия Самойлова будет выступать во втором полуфинале в четверг, 10 мая.
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