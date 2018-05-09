Россия может ударить по месту, которое считает уязвимым

Нужно ли оценивать стратегию России в отношении Европы как жесткий курс или же это поиск диалога? Польше и странам Балтии ответ ясен: Россия рядом и настроена она враждебно. Такой взгляд передал журналисту издания «Ди вельт» ( Die Welt ) эстонский специалист в сфере безопасности Андрес Касекамп.

Эстония, Латвия и Литва сейчас гармонично интегрированы в европейские структуры безопасности. Они являются членами НАТО ЕС . С 2017 года определенное количество сил НАТО было переброшено в страны Балтии. Однако конфликт между США и Россией в Сирии может быстро и неожиданно обостриться, тогда Россия может ударить по тому месту, которое считает самым уязвимым. Хотя силы западных союзников явно превышают силы России, о Балтийском регионе этого сказать нельзя. Если Россия захочет, чтобы конфронтация продолжалась, страны на побережье Балтийского моря могут стать местом для демонстрации этого», — сказал специалист.

Говоря о роли президента США Дональда Трампа , эксперт заметил, что до последнего дня он старался избегать открытой критики в адрес президента России. «Это опасно, — сказал Касекамп, — ведь если в России не будут верить, что Трамп безоговорочно поддерживает соглашения НАТО, могут попытаться испытать это».

На вопрос, как страны Балтии оценивают политику Германии в отношении России, он ответил, что «политика Германии противоречива. С одной стороны Ангела Меркель способна объединить страны ЕС в решении вопроса санкций, кроме того, впечатляет ее возможность так долго сохранят единство. Германия также немало сделала, чтобы несмотря на агрессию России, сохранить демократию на Украине . В других странах, кажется, верх берут коммерческие интересы. Самый яркий пример этого — газопровод „Северный поток — 2“. Я убежден, что власти Германии хорошо знают, что этот проект связан с политической безопасностью — так его видит и Москва . Важнейшей своей целью Москва считает отрыв Украины от европейской системы подачи газа. Но многие немецкие политики притворяются, будто считают газопровод чисто экономическим проектом».

«Когда говорят об отношениях с Россией, Германия часто советует странам Балтии не привязываться к прошлому. Страхи эстонцев, латышей и литовцев умаляют и считают фобиями. Но как можно так быстро забыть о преступлениях такого масштаба, которые совершал СССР?» — был удивлен эксперт.

Чему немцам стоит поучиться у жителей стран Балтии, когда речь идет об отношениях с Россией? «Решительности и самообладанию. Во-первых, как показывает наш опыт, власть, утвердившаяся в Москве, уважает только тех, кто может защитить себя, а слабых ни во что не ставит. Над слабыми Москва насмехается, а при каждой возможности, старается использовать их самые уязвимые места.

Во-вторых, нужно уметь держать себя в руках. Эстонцам, латышам и литовцам это удалось, когда 30 лет назад они отвоевали свободу. Те, кто руководил из Москвы, делали все, чтобы разжечь конфликт, который оправдал бы военную интервенцию. К счастью, страны Балтии сохранили трезвый взгляд», — сказал Касекамп в конце интервью.