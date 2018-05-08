В Риге ветеранов Красной армии не позвали на церемонию в День памяти

РИГА , 8 мая — РИА Новости . Вопреки обыкновению, ветераны 130-го латышского стрелкового корпуса так и не дождались приглашения на официальную церемонию возложения цветов на Братском кладбище в День памяти жертв Второй мировой войны. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Официальная Латвия считает днем окончания Второй мировой войны 8 мая. Эта дата называется Днем памяти жертв Второй мировой войны.

Традиционно 8 мая высшее латвийское руководство возлагает цветы и венки на Братском кладбище, чтобы почтить память павших с обеих сторон фронта.

Возложить цветы к мемориалу привели и несколько детских групп.

Капеллан Национальных вооруженных сил Латвии Нормундс Целминьш обратился к собравшимся, отметив, что вопрос праздновать или не праздновать окончание Второй мировой войны остается противоречивым, но важно помянуть всех жертв: павших на поле боя и в тылу, а также тех, кто был замучен в концлагерях. В конце выступления он прочитал молитву.

Традиционно на церемонию на Братском кладбище приглашали и ветеранов 130-го гвардейского латышского стрелкового корпуса, и легионеров. Таким образом подчеркивали смысл памятной даты — примирение солдат, воевавших по обе стороны фронта.

Однако в этом году ветераны 130-го корпуса приглашения из Госканцелярии не получили. На мероприятии присутствовало несколько ветеранов, но не советских.

Однако ветераны-гвардейцы все же возложат цветы и венки на Братском кладбище — 9 мая в 11:00.

Посол России никогда не участвует в протокольных мероприятиях на Братском кладбище, поскольку на нем перезахоронены нацистские преступники, к примеру, группенфюрер СС Рудольфс Бангерскис. Из-за этого посольство подвергается критике МИД Латвии.

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