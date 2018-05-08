«Миражи» в небе над Балтикой 

В начале мая базирующийся в Эстонии авиаполк Aeronautica Militare (ВВС Италии), под командованием Эроса Занибони, был заменен персоналом французской Armée de l'Air. Власти Парижа в рамках 47-й ротации Baltic Air Policing выслали в Прибалтику четыре Mirage 2000-5 из истребительной эскадры EC 1/2 Cigognes и около 100 человек из базы BA 116 Luxeuil Saint-Sauveur. Командующим французским контингентом является полковник Винсент Репо. Французы являются уже ветеранами миссии Baltic Air Policing — они шесть раз несли боевое дежурство по охране Балтийского воздушного пространства: в 2007, 2010, 2011, 2013, 2014 и 2016 годах. «Присутствие НАТО в Эстонии и в регионе никогда не было столь значимым, как сегодня, а деятельность BAP является необходимым элементов устрашения на восточной границе Североатлантического союза. Необычайно важно, что вы присутствуете здесь, и ваш вклад в Baltic Air Policing является бесценным», — сказал министр обороны Эстонии Юрий Луик. «Базирующийся в Эмари контингент выполняет миссию по поддержке союзников по НАТО, показывая коллективную союзническую солидарность и оборонительный характер НАТО, а также является частью предостережения», — заявил представитель Объединенного командования военной авиации бригадный генерал Панагиотис Димопоулос.