Мэр Риги Нил Ушаков примет участие в праздновании Дня Победы в столице Латвии

Мэр Риги , лидер социал-демократической партии «Согласие» Нил Ушаков заявил, что примет участие в мероприятиях 9 Мая, посвящённых Дню Победы.

В передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении Нил Ушаков заявил: «Если люди отказываются от своей памяти, их потом не уважают ни свои, ни чужие, ни оппоненты».

Каждый год Ушакова резко критикуют за это политические оппоненты, члены националистических движений, депутаты сейма.

Нилу Ушакову даже предъявляли претензии за то, что на праздничных мероприятиях 9 Мая он произнёс перед рижанами речь на русском языке.