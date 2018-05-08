Литовская разведка обнародовала данные о влиянии бизнеса на местную политику 

Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ) передал депутатам сейма сведения о влиянии бизнеса на политические процессы. Материалы подготовлены в рамках парламентского расследования на эту тему.
В справке, подписанной генеральным директором ДГБ Дарюсом Яунишкисом, говорится об угрозе национальной безопасности, исходящей от представителей концерна MG Baltic, владеющего СМИ. В документе госбезопасности указано, что концерн пытался влиять на сейм, десять министерств, Государственную налоговую инспекцию, Службу конкурсных закупок, Совет по конкуренции, Комиссию по радио и ТВ.
Правоохрана заканчивает расследование дела о политической коррупции, обвинения предъявлены Партии труда, её представителю Витаутасу Гапшису и другим, Движению либералов и его бывшему лидеру Элигиюсу Масюлису, концерну MG Baltic и бывшему вице-президенту MG Baltic Раймондасу Курлянскису. Последнего обвиняют в даче взяток указанным политикам за продвижение интересов фирмы. По мнению главы ДГБ, деятельность MG Baltic может дестабилизировать демократическую политическую систему Литвы.
Между тем концерн 8 мая распространил заявление, в котором утверждает, что действия ДГБ «на фоне начала судебного процесса являются прямым влиянием на рассматривающих дело судей, по этой причине обвиняемые в деле не могут надеяться на честный и беспристрастный суд».
Президент концерна Дарюса Моцкус назвал документ ДГБ «режиссированной справкой», имитацией деятельности по определённому заданию заинтересованных сторон.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил в интервью Литовскому радио, что расследование затрагивает не только этот концерн. «Я склонен поддержать рассекречивание всех выводов: люди точно вправе знать, что происходит в Литве, что происходит с нашей политической системой, какие интересы у бизнеса и как эти интересы решаются», — сказал он.
Президент Даля Грибаускайте, чью переписку с Элигиюсом Масюлисом в его бытность лидером Движения либералов обнародовала газета Lietuvos rytas, и в письмах оказались признаки давления на СМИ, утверждает, что этот компромат — попытка отдельных причастных к коррупции лиц повлиять на расследование.
«Закон о криминальной разведке предусматривает порядок: руководство должно периодически ставиться в известность о проявлениях коррупции в стране, и, без всякого сомнения, это делалось, и это делалось только в том объёме, какой по закону могли предоставлять правоохрана и разведведомства. Но это только информация о влиянии, она не имеет смысла, если нет доказательств, а доказательствами занимаются и их ищут правоохранительные органы, такие, как Служба спецрасследований и прокуратура», — заявила президент, имея в виду расследование влияния концерна MG Baltic на партии и политические процессы.