Ансамбль аккордеонистов из Кузьминок выступил в Риге

Ансамбль аккордеонистов «Фантазия» из Детской школы искусств «Центр» района Кузьминки под руководством В. С. Патаниной принял участие в Международном благотворительном детско-юношеском фестивале Дни аккордеона в Риге

Коллектив детской школы был единственным ансамблем из России в программе, объединившей 60 аккордеонистов из Латвии Литвы , России и Белоруссии

Ансамбль «Фантазия» в составе пяти учащихся: И. Александров, С. Баранов, Н. Васянин, А. Матвеев, Д. Шеленко, исполнил произведения А. Вивальди, И. Баха, Д. Шостаковича, Э. Грига, популярные мелодии и оригинальные попурри из своего репертуара.

Аккордеонисты в шестой раз участвует в этом фестивале, и каждый раз мальчишки возвращаются полные впечатлений и новых творческих планов. Как признаются участники поездки, для них «игра в интернациональном оркестре — это самые счастливые минуты в жизни». Цель фестиваля — популяризировать коллективную игру аккордеонных ансамблей и оркестров, а также обеспечить обмен опытом игры между исполнителями из разных государств.

Концерты фестиваля Дни аккордеона в Риге проходят в самых престижных залах; услышать игру аккордеона приходят воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и нуждающихся семей, клиенты пансионатов и пенсионеры, все желающие. (нд)