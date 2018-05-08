Защитника русских школ в Риге увезли в неизвестном направлении

«Мы стояли на остановке с Владимиром. Неожиданно подъехал бусик (микроавтобус), откуда выскочили люди в масках без опознавательных знаков. Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда», — заявила она.