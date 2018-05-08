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Защитника русских школ в Риге увезли в неизвестном направлении
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Защитника русских школ в Риге увезли в неизвестном направлении 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Неизвестные в масках напали в Риге на выступающего в защиту русских школ правозащитника Владимира Линдермана и увезли его, заявила РИА Новости его соратница Оксана Челышева.
«Мы стояли на остановке с Владимиром. Неожиданно подъехал бусик (микроавтобус), откуда выскочили люди в масках без опознавательных знаков. Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда», — заявила она.
Линдерман является одним из инициаторов состоявшегося в феврале 2012 года общенационального референдума по вопросу предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии. Большинство граждан республики тогда не поддержали эту инициативу. В прошлом Линдерман также являлся одним из лидеров Национал-большевистской партии. По решению суда он был выдворен из России в Латвию.
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