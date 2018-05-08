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В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника
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В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника
РИА Новости
52 минуты назад
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РИА Новости
/ Динамика дня. Неизвестные в масках напали в
Риге
на выступающего в защиту русских школ правозащитника Линдермана и увезли его, заявила его соратница
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