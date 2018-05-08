Ещё
В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника 

РИА Новости 52 минуты назад
РИА Новости / Динамика дня. Неизвестные в масках напали в Риге на выступающего в защиту русских школ правозащитника Линдермана и увезли его, заявила его соратница
РИА Новости: последние новости
СМИ узнали Россию в вымышленном враге на учениях в Эстонии Гарик Сукачев 9 мая выступит в Риге у Памятника Воинам-освободителям Суд в Литве отклонил жалобу на приостановку трансляции канала "РТР Планета"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко308
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина408
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится402
На «Евровидении» произошло ЧП89
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение