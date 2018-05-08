Эстонско-российские отношения в предстоящий период следует в основном рассматривать в контексте отношений западного мира или Европейского союза и НАТО, заявил депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт. «Единственная тема, где Россия может при желании предпринять шаги в двусторонних отношениях, является ратификация пограничного договора и вступление его в силу», — цитирует экс-главу МИД Интерфакс. «Еще одно дело — межправительственные отношения или, например, отношения между школами, культурными и спортивными организациями. Это нужно и Эстонии для того, чтобы хотя бы на личном опыте люди уравновесили ложный и враждебный образ Эстонии, распространяемый СМИ России. Особенно важно, чтобы наши непосредственные соседи в Пскове и Петербурге понимали, что на самом деле ситуация иная, чем выглядит в медиа», — считает евродепутат. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».