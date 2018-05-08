На «главного русофоба Европы» нашли управу

Под президентом Литвы Далей Грибаускайте зашаталось кресло. Она давно прослыла самым антироссийским политиком ЕС , но внутри страны тоже «насолила» слишком многим. Теперь, когда ее частная переписка стала достоянием гласности, в Вильнюсе заговорили об импичменте. Который в конечном счете может иметь предельно скандальный — педофильский — характер.

Информационную «бомбу» под креслом президента Литвы взорвало издание Lietuvos rytas, опубликовав электронную переписку между Далей Грибаускайте и Элигиюсом Масюлисом — прежде влиятельным политиком, возглавлявшим партию «Движение либералов», но попавшим под следствие из-за коррупции. Судя по всему, враги Грибаускайте, возмущенные авторитарным стилем ее правления, решили сделать президента «хромой уткой» и вышвырнуть из литовской политики.

Иллюзия безнаказанности

Падение Масюлиса произошло весной 2016 года, когда его заподозрили в торговле политическим влиянием и получении взятки в 100 тысяч евро от вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса. Во время обыска сотрудники Службы специальных расследований обнаружили у политика крупную сумму денег. По их мнению, это была плата за лоббирование интересов концерна, подмявшего под себя львиную долю наиболее успешных предприятий Литвы во всех отраслях — от ликеро-водочных заводов и строительных компаний до телеканалов и газет. В частности, главный литовский либерал подозревается в том, что за мзду продвигал по карьерной лестнице ставленников концерна, «продавливая» новые назначения через президентскую администрацию

Литовский публицист Владимир Матвеев считает, что Масюлиса подвела иллюзия безнаказанности, появившаяся у него в силу близкого знакомства с Грибаускайте:

«Как подтвердил сам Масюлис, между ним и президентом существовали не только деловые, но и «личные отношения», что позволяло ему, видимо, чувствовать себя в полной безопасности. Появление оперативников при передаче 106 тысяч евро наличными было воспринято Масюлисом как досадное недоразумение или же глупый розыгрыш друзей. Как оказалось, шутить с Масюлисом никто не собирался. Впереди замаячили не только конец политической карьеры, но и реальный срок в тюремной камере. Видимо, Масюлис надеялся на то, что дело в конце концов спустят на тормозах и оно рассыплется в судах. Но не тут-то было. Никто за него «подписываться» не захотел. И тогда экс-лидер либералов пошел ва-банк. В интервью Lietuvos rytas он разоткровенничался и косвенно подтвердил, что опубликованная изданием его переписка с Далей Грибаускайте существует».

Скорее всего, в материалы уголовного дела переписка попала из компьютера, конфискованного у Масюлиса во время досудебного расследования. Бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс уже подтвердил, что адрес электронной почты, указанный в публикации Lietuvos rytas, действительно принадлежит Грибаускайте.

Переписка между ней и Масюлисом содержит немало пикантного. Например, президент писала, что журналист телеканала LNK Томас Дапкус «говорит чушь» о выдвинутом ею кандидате в генеральные прокуроры Эвалдасе Пашилисе. И предложила «передать приветы» главе концерна MG Baltic Дарюсу Моцкусу, дабы тот «обуздал свою гончую» (LNK входит в MG Baltic).

Председатель парламентского комитета права и правопорядка Агне Ширинскене добавила подробностей:

«Когда президент указала Масюлису убрать «гончую», то есть журналиста Дапкуса, на следующий же день Служба спецрасследований зафиксировала беседу Масюлиса с Курлянскисом. В которой не только решался вопрос финансирования «Движения либералов», но и передавался привет, надо думать, от президента — с использованием той же лексики, что была и в письме… Часть указаний президента была связана с ограничением свободы СМИ. Свобода СМИ — это конституционный принцип».

Кроме того, Грибаускайте выдала нелестную характеристику тогдашнего главы МВД , а ныне главы правительства Саулюса Сквернялиса, назвав его «опасным популистом», который в будущем «наберет обороты». Ввиду этого она попросила Масюлиса уговорить Социал-демократическую партию отказать Сквернялису в поддержке при избрании премьером. Сквернялис, как и процитированная выше Ширинскене, представляют Союз «зеленых» и крестьян — партию, с которой у Грибаускайте сложились особенно напряженные отношения. Впрочем, как следует из переписки, социал-демократов президент тоже недолюбливала и активно строила им козни.

В администрации президента публикацию в Lietuvos rytas комментировать отказались, заметив лишь, что «бросаются все средства для политизации дела и воздействия на его ход и итог». Теперь ситуацию будут расследовать в парламенте, где у Грибаускайте не так много друзей, как ей бы хотелось.

Как слить президента

Калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на странах Балтии, напомнил газете ВЗГЛЯД , что обнародование скандальной переписки — не первое свидетельство того, что президента Литвы целенаправленно «сливают»:

«С начала года было уже несколько таких звоночков, и нынешний скандал лишь самый громкий из них. До этого была публикация мемуаров бывшего посла Литвы в Латвии Антанаса Валениса. В них он фактически называет Грибаускайте ответственной за ошибку с навязыванием Литве убыточного терминала сжиженного природного газа в Клайпеде ».

Кроме того, был социологический опрос, согласно результатам которого большинство литовцев (52%) выступили против позиции президента и высказались за восстановление политического диалога с Россией

Очень многие политические силы в Литве хотят избавиться от Грибаускайте после президентских выборов будущего года, подчеркивает Носович. «Они не хотят, чтобы она продолжила карьеру на посту премьер-министра или перешла в Еврокомиссию и сохранила политическое влияние в Литве. Грибаускайте за девять лет своего президентства перешла дорогу многим политикам в республике и в конце концов просто всем надоела своим жестким характером и авторитарным стилем руководства. Поэтому сейчас разворачивается борьба за то, чтобы после ухода с поста президента Даля ушла на заслуженный отдых и стала тихой литовской пенсионеркой», — резюмировал политолог.

Действительно, всего за несколько дней до скандала подконтрольные Грибаускайте издания торжествующе написали, что она является одним из вероятных кандидатов на пост главы Европейского Совета и может занять эту должность после завершения своего президентского срока в июле 2019 года. Подобный вариант будущего очень нравится самой Грибаускайте, но мало устраивает ее политических противников — в том числе и премьера Сквернялиса, который, кстати, считается одним из наиболее вероятных и влиятельных претендентов на президентский пост. При этом его отношение к России принципиально другое, чем у Грибаускайте, в духе тех 52% литовцев, которые выступают за сотрудничество с Москвой

Той же позиции придерживается и лидер Союза «зеленых» и крестьян Рамунас Карбаускис , который с большим намеком заметил: «Я считаю, что высказывания некоторых коллег о том, что возможен импичмент президента, в этой ситуация не совсем надуманы». На улице Карбаускиса теперь праздник — на протяжении полутора лет близкие к Грибаускайте политики изощренно травили его, называя «тайным агентом влияния Москвы».

«Главная цель — война против России»

Непримиримая позиция Железной Дали в отношении Москвы общеизвестна. Эту выпускницу «американского политического инкубатора» — Джорджтаунского университета — называют самым русофобским политиком из числа лидеров стран ЕС. Некоторое время назад в Литве подобное считалось неоспоримым достоинством, но времена изменились.

«Возможно, главная цель Грибаускайте в последний год президентства — война против России, — предположил депутат литовского парламента Пятрас Гражулис из партии «Порядок и справедливость». — Итог работы Грибаускайте — «Искандеры» у наших границ, строящаяся региональная АЭС (в Белоруссии — прим. ВЗГЛЯД), но не литовская. И нет у Литвы союзников, которым нужны были бы литовцы, а не наоборот».

Он также обвинил Грибаускайте в том, что она единолично формирует и проводит внешнюю политику, хотя в конституции эта обязанность прописана иначе: курс государства президент определяет при участии парламента и правительства. В целом же, по мнению Гражулиса, нынешний президент ведет страну к пропасти:

«Растет эмиграция, растет социальное неравенство, растет финансовое расслоение общества. Однако от президента в Сейм Литвы не поступило ни одного закона, ориентированного на изменение ситуации».

Заговор педофилов

Но самым крупным гвоздем в крышку гроба Грибаускайте, если ее действительно решат «закопать», может стать знаменитый «педофильский скандал».

В 2009 году Литву потрясло дело Драсюса Кедиса, по словам которого высокопоставленные педофилы, покрываемые с самого верха власти, неоднократно насиловали его маленькую дочь Дейманте. Когда Кедису не удалось добиться справедливости законным путем, он начал вершить ее сам — застрелил судью Йонаса Фурманавичюса и его помощницу Виолетту Нарушявивичене, обвинив первого в надругательствах над ребенком, а вторую — в пособничестве. После этого Кедис ударился в бега и в апреле 2010 года был найден мертвым. Обстоятельства его смерти не прояснены до сих пор.

Маленькую Дейманте суд постановил передать матери — бывшей жене Кедиса. Меж тем он прямо обвинял экс-супругу в том, что она по доброй воле обрекла дитя на надругательства со стороны высокопоставленных педофилов. Сестра Кедиса — бывший депутат парламента Литвы Неринга Венцкене — наотрез отказалась отдавать ребенка, и в итоге ее дом штурмовала полиция.

Вскоре после этого девочка бесследно исчезла. В республике заговорили о том, что Дейманте тайком убили, чтобы она не опознала высокопоставленных педофилов.

На Венцкене за неповиновение полиции завели уголовное дело, и она бежала в США вместе с сыном. Недавно Вильнюс добился ее ареста и теперь требует экстрадиции.

В разговоре с Associated Press бывший парламентарий заявила, что боится за свою жизнь: участники заговора педофилов могут убить ее за то, что она защищала племянницу и раскрыла их преступления. «Я не хочу никогда возвращаться в Литву», — сказала она по телефону из тюрьмы.

Но если ее возвращение все-таки состоится, в Литве неизбежно вспомнят историю Кедиса, а эти воспоминания Грибаускайте крайне невыгодны. Народная молва считает, что «крыша» тех самых высокопоставленных педофилов находится как раз в президентском дворце. Кедис безуспешно обращался к Грибаускайте с мольбой о помощи как минимум семь раз.