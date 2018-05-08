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На «главного русофоба Европы» нашли управу
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На «главного русофоба Европы» нашли управу 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Под президентом Литвы Далей Грибаускайте зашаталось кресло. Она давно прослыла самым антироссийским политиком ЕС, но внутри страны тоже «насолила» слишком многим. Теперь, когда ее частная переписка стала достоянием гласности, в Вильнюсе заговорили об импичменте. Который в конечном счете может иметь предельно скандальный — педофильский — характер.
Информационную «бомбу» под креслом президента Литвы взорвало издание Lietuvos rytas, опубликовав электронную переписку между Далей Грибаускайте и Элигиюсом Масюлисом — прежде влиятельным политиком, возглавлявшим партию «Движение либералов», но попавшим под следствие из-за коррупции. Судя по всему, враги Грибаускайте, возмущенные авторитарным стилем ее правления, решили сделать президента «хромой уткой» и вышвырнуть из литовской политики.
Иллюзия безнаказанности
Падение Масюлиса произошло весной 2016 года, когда его заподозрили в торговле политическим влиянием и получении взятки в 100 тысяч евро от вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса. Во время обыска сотрудники Службы специальных расследований обнаружили у политика крупную сумму денег. По их мнению, это была плата за лоббирование интересов концерна, подмявшего под себя львиную долю наиболее успешных предприятий Литвы во всех отраслях — от ликеро-водочных заводов и строительных компаний до телеканалов и газет. В частности, главный литовский либерал подозревается в том, что за мзду продвигал по карьерной лестнице ставленников концерна, «продавливая» новые назначения через президентскую администрацию.
Литовский публицист Владимир Матвеев считает, что Масюлиса подвела иллюзия безнаказанности, появившаяся у него в силу близкого знакомства с Грибаускайте:
«Как подтвердил сам Масюлис, между ним и президентом существовали не только деловые, но и «личные отношения», что позволяло ему, видимо, чувствовать себя в полной безопасности. Появление оперативников при передаче 106 тысяч евро наличными было воспринято Масюлисом как досадное недоразумение или же глупый розыгрыш друзей. Как оказалось, шутить с Масюлисом никто не собирался. Впереди замаячили не только конец политической карьеры, но и реальный срок в тюремной камере. Видимо, Масюлис надеялся на то, что дело в конце концов спустят на тормозах и оно рассыплется в судах. Но не тут-то было. Никто за него «подписываться» не захотел. И тогда экс-лидер либералов пошел ва-банк. В интервью Lietuvos rytas он разоткровенничался и косвенно подтвердил, что опубликованная изданием его переписка с Далей Грибаускайте существует».
Скорее всего, в материалы уголовного дела переписка попала из компьютера, конфискованного у Масюлиса во время досудебного расследования. Бывший премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс уже подтвердил, что адрес электронной почты, указанный в публикации Lietuvos rytas, действительно принадлежит Грибаускайте.
Переписка между ней и Масюлисом содержит немало пикантного. Например, президент писала, что журналист телеканала LNK Томас Дапкус «говорит чушь» о выдвинутом ею кандидате в генеральные прокуроры Эвалдасе Пашилисе. И предложила «передать приветы» главе концерна MG Baltic Дарюсу Моцкусу, дабы тот «обуздал свою гончую» (LNK входит в MG Baltic).
Председатель парламентского комитета права и правопорядка Агне Ширинскене добавила подробностей:
«Когда президент указала Масюлису убрать «гончую», то есть журналиста Дапкуса, на следующий же день Служба спецрасследований зафиксировала беседу Масюлиса с Курлянскисом. В которой не только решался вопрос финансирования «Движения либералов», но и передавался привет, надо думать, от президента — с использованием той же лексики, что была и в письме… Часть указаний президента была связана с ограничением свободы СМИ. Свобода СМИ — это конституционный принцип».
Кроме того, Грибаускайте выдала нелестную характеристику тогдашнего главы МВД, а ныне главы правительства Саулюса Сквернялиса, назвав его «опасным популистом», который в будущем «наберет обороты». Ввиду этого она попросила Масюлиса уговорить Социал-демократическую партию отказать Сквернялису в поддержке при избрании премьером. Сквернялис, как и процитированная выше Ширинскене, представляют Союз «зеленых» и крестьян — партию, с которой у Грибаускайте сложились особенно напряженные отношения. Впрочем, как следует из переписки, социал-демократов президент тоже недолюбливала и активно строила им козни.
В администрации президента публикацию в Lietuvos rytas комментировать отказались, заметив лишь, что «бросаются все средства для политизации дела и воздействия на его ход и итог». Теперь ситуацию будут расследовать в парламенте, где у Грибаускайте не так много друзей, как ей бы хотелось.
Как слить президента
Калининградский политолог Александр Носович, специализирующийся на странах Балтии, напомнил газете ВЗГЛЯД, что обнародование скандальной переписки — не первое свидетельство того, что президента Литвы целенаправленно «сливают»:
«С начала года было уже несколько таких звоночков, и нынешний скандал лишь самый громкий из них. До этого была публикация мемуаров бывшего посла Литвы в Латвии Антанаса Валениса. В них он фактически называет Грибаускайте ответственной за ошибку с навязыванием Литве убыточного терминала сжиженного природного газа в Клайпеде».
Кроме того, был социологический опрос, согласно результатам которого большинство литовцев (52%) выступили против позиции президента и высказались за восстановление политического диалога с Россией.
Очень многие политические силы в Литве хотят избавиться от Грибаускайте после президентских выборов будущего года, подчеркивает Носович. «Они не хотят, чтобы она продолжила карьеру на посту премьер-министра или перешла в Еврокомиссию и сохранила политическое влияние в Литве. Грибаускайте за девять лет своего президентства перешла дорогу многим политикам в республике и в конце концов просто всем надоела своим жестким характером и авторитарным стилем руководства. Поэтому сейчас разворачивается борьба за то, чтобы после ухода с поста президента Даля ушла на заслуженный отдых и стала тихой литовской пенсионеркой», — резюмировал политолог.
Действительно, всего за несколько дней до скандала подконтрольные Грибаускайте издания торжествующе написали, что она является одним из вероятных кандидатов на пост главы Европейского Совета и может занять эту должность после завершения своего президентского срока в июле 2019 года. Подобный вариант будущего очень нравится самой Грибаускайте, но мало устраивает ее политических противников — в том числе и премьера Сквернялиса, который, кстати, считается одним из наиболее вероятных и влиятельных претендентов на президентский пост. При этом его отношение к России принципиально другое, чем у Грибаускайте, в духе тех 52% литовцев, которые выступают за сотрудничество с Москвой.
Той же позиции придерживается и лидер Союза «зеленых» и крестьян Рамунас Карбаускис, который с большим намеком заметил: «Я считаю, что высказывания некоторых коллег о том, что возможен импичмент президента, в этой ситуация не совсем надуманы». На улице Карбаускиса теперь праздник — на протяжении полутора лет близкие к Грибаускайте политики изощренно травили его, называя «тайным агентом влияния Москвы».
«Главная цель — война против России»
Непримиримая позиция Железной Дали в отношении Москвы общеизвестна. Эту выпускницу «американского политического инкубатора» — Джорджтаунского университета — называют самым русофобским политиком из числа лидеров стран ЕС. Некоторое время назад в Литве подобное считалось неоспоримым достоинством, но времена изменились.
«Возможно, главная цель Грибаускайте в последний год президентства — война против России, — предположил депутат литовского парламента Пятрас Гражулис из партии «Порядок и справедливость». — Итог работы Грибаускайте — «Искандеры» у наших границ, строящаяся региональная АЭС (в Белоруссии — прим. ВЗГЛЯД), но не литовская. И нет у Литвы союзников, которым нужны были бы литовцы, а не наоборот».
Он также обвинил Грибаускайте в том, что она единолично формирует и проводит внешнюю политику, хотя в конституции эта обязанность прописана иначе: курс государства президент определяет при участии парламента и правительства. В целом же, по мнению Гражулиса, нынешний президент ведет страну к пропасти:
«Растет эмиграция, растет социальное неравенство, растет финансовое расслоение общества. Однако от президента в Сейм Литвы не поступило ни одного закона, ориентированного на изменение ситуации».
Заговор педофилов
Но самым крупным гвоздем в крышку гроба Грибаускайте, если ее действительно решат «закопать», может стать знаменитый «педофильский скандал».
В 2009 году Литву потрясло дело Драсюса Кедиса, по словам которого высокопоставленные педофилы, покрываемые с самого верха власти, неоднократно насиловали его маленькую дочь Дейманте. Когда Кедису не удалось добиться справедливости законным путем, он начал вершить ее сам — застрелил судью Йонаса Фурманавичюса и его помощницу Виолетту Нарушявивичене, обвинив первого в надругательствах над ребенком, а вторую — в пособничестве. После этого Кедис ударился в бега и в апреле 2010 года был найден мертвым. Обстоятельства его смерти не прояснены до сих пор.
Маленькую Дейманте суд постановил передать матери — бывшей жене Кедиса. Меж тем он прямо обвинял экс-супругу в том, что она по доброй воле обрекла дитя на надругательства со стороны высокопоставленных педофилов. Сестра Кедиса — бывший депутат парламента Литвы Неринга Венцкене — наотрез отказалась отдавать ребенка, и в итоге ее дом штурмовала полиция.
Вскоре после этого девочка бесследно исчезла. В республике заговорили о том, что Дейманте тайком убили, чтобы она не опознала высокопоставленных педофилов.
На Венцкене за неповиновение полиции завели уголовное дело, и она бежала в США вместе с сыном. Недавно Вильнюс добился ее ареста и теперь требует экстрадиции.
В разговоре с Associated Press бывший парламентарий заявила, что боится за свою жизнь: участники заговора педофилов могут убить ее за то, что она защищала племянницу и раскрыла их преступления. «Я не хочу никогда возвращаться в Литву», — сказала она по телефону из тюрьмы.
Но если ее возвращение все-таки состоится, в Литве неизбежно вспомнят историю Кедиса, а эти воспоминания Грибаускайте крайне невыгодны. Народная молва считает, что «крыша» тех самых высокопоставленных педофилов находится как раз в президентском дворце. Кедис безуспешно обращался к Грибаускайте с мольбой о помощи как минимум семь раз.
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