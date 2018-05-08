Ещё
В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Риге напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Украина.ру
РИА Новости / Динамика дня. Неизвестные в масках напали в Риге на выступающего в защиту русских школ правозащитника Линдермана и увезли его, заявила его соратница
РИА Новости: последние новости
На Украине пригрозили Adidas уголовной ответственностью за символику СССР Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита СМИ узнали Россию в вымышленном враге на учениях в Эстонии
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему «скучала» Поклонская, последствия ядерного удара РФ и другие события дня38
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»130
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»531
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово416
Келвин Харрис попал в аварию25
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение