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В Латвии задержали защитника русских школ
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В Латвии задержали защитника русских школ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
РИГА, 9 мая — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии задержала защитника русских школ Владимира Линдермана из-за его выступления на Вселатвийском родительском собрании, которое организовала партия Русский союз Латвии, заявила журналистам его адвокат Елена Квятковская.
Линдерман был задержан во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам «преступления против государства», а также других уголовных деяний.
"К Линдерману применен статус задержанного лица, он находится в изоляторе кратковременного задержания, где по закону его могут держать до 15 часов 10 мая, и к тому времени полиции безопасности нужно определиться с дальнейшей мерой пресечения. Задержан он за выступление на Вселатвийском родительском собрании", — сказала Квятковская.
Девятого мая адвокат планирует обратиться к начальнику полиции безопасности из-за того, что при задержании Линдермана были применены спецсредства.
"В этом не было необходимости, потому что до сих пор Линдерман не оказывал сопротивления представителям силовых структур", — отметила Квятковская.
Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.
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