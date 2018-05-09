В Латвии задержали защитника русских школ

Линдерман был задержан во вторник на остановке общественного транспорта людьми в масках. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Полиция безопасности завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам «преступления против государства», а также других уголовных деяний.

"К Линдерману применен статус задержанного лица, он находится в изоляторе кратковременного задержания, где по закону его могут держать до 15 часов 10 мая, и к тому времени полиции безопасности нужно определиться с дальнейшей мерой пресечения. Задержан он за выступление на Вселатвийском родительском собрании", — сказала Квятковская.

Девятого мая адвокат планирует обратиться к начальнику полиции безопасности из-за того, что при задержании Линдермана были применены спецсредства.

"В этом не было необходимости, потому что до сих пор Линдерман не оказывал сопротивления представителям силовых структур", — отметила Квятковская.