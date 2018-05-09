В трех страха Балтики зажгли вечный огонь в честь Дня Победы

Накануне состоялась акция по передаче частички Вечного огня, который зажгли от пламени монумента советским воинам в латвийском Даугавпилсе , в три города Прибалтики — Вильнюс , Ригу и Таллин

В память о погибших ветеранах наши соотечественники в Прибалтике в этом году в колонне «Бессмертного полка» пронесут частичку Вечного огня.

«Российские соотечественники Европы», которые являются организаторами акции «Бессмертный полк» в Таллине, рассказали сайту телеканала «Звезда» , что идея пронести «Вечный огонь» в торжественной колонне 9 мая принадлежит общественному активисту Латвии Иосифу Корену. Он связался с общественниками Литвы Эстонии , которые охотно откликнулись на его просьбу. Накануне, зажженный в лампе огонь, передали из Латвии в Литву и Эстонию. На видео активисты на эстонско-латвийской границе встречают частичку Вечного огня, которую передал им ветеран ВОВ Анатолий Иванович Пятницкий, приехавший ради этого из Риги

Детали самой акции, время и место, организаторы старались не раскрывать, чтобы избежать препятствий со стороны властей. И если в Латвии и Литве все прошло спокойно, то в Таллине участников, приехавших за лампой с частичкой Вечного огня, полицейские останавливали четыре раза под разными предлогами.

В память о погибших в Великой Отечественной войне наши соотечественники в Вильнюсе, Риге и Таллине в колонне «Бессмертного полка» пронесут частичку Вечного огня. В Таллине участники торжественного шествия зажгут от лампы свечи и поставят их у памятника Бронзовому солдату в память о подвиге, совершенном советскими солдатами 73 года назад.