Ещё
Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа первая десятка финалистов «Евровидения-2018» 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
На сайте международного конкурса опубликованы первые десять финалистов «Евровидения-2018».
В финал конкурса прошли певцы из Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Данные результаты определены с помощью совместных оценок жюри и зрителей.
Конкурс «Евровидение-2018» проходит в Португалии, 8 мая прошел первый полуфинал. Юлия Самойлова, которая представляет Россию с песней «I Won't Break», выступит на конкурсе во втором полуфинале 10 мая. Финал конкурса пройдет 12 мая.
Ранее сообщалось, что Самойлова возглавила памятную акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне.
Газета.Ru: последние новости
В Латвии призвали уезжать в Россию несогласных с латышским языком в русских школах В МИДе Литвы возмутились советской символикой на спортивной одежде В Киеве пригрозили Adidas судом за использование советской символики
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выдвинул предложение Ирану134
Иран отреагировал на решение Трампа175
Два человека погибли в результате удара по Сирии19
Момент авиаудара по Сирии попал в сеть396
Москва осталась без дешевых квартир8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение