Премьер-министр Финляндии выступил за развитие отношений с Россией

ХЕЛЬСИНКИ , 7 мая — РИА Новости Финляндии хочет поддерживать взаимный диалог с Россией на высоком уровне и развивать хорошие отношения между странами вне зависимости от обстоятельств, рассказал в понедельник в Таллине премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля.

Правительства Финляндии и Эстонии 7 мая в Таллине провели первое совместное заседание в истории двух стран, на котором обсуждались темы транспорта, связи, культуры и другие вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран.

На итоговой пресс-конференции, трансляция которой велась интернет-ресурсами правительств двух стран, глава финского правительства отметил важность отношений с Россией.

"Сотрудничество между Евросоюзом и Россией после событий на Украине , и в связи с Крымом , осложнились. Финляндия всегда придерживалась политической линии ЕС, но мы также считаем, что отношения двух соседних стран должны быть хорошими, развиваться на высоком уровне, при любых обстоятельствах, вне зависимости от происходящего вокруг", — отметил Сипиля.

По итогам заседания правительств, Финляндия и Эстония договорились углублять сотрудничество в области транспорта, в цифровых сетях, в культурных связях и в содействии устойчивому росту ЕС. Обе страны считают, что планируемое строительство тоннеля по дну Балтийского моря между двумя странами имеет значительный потенциал, который, если он будет реализован, покажет положительный эффект в будущем, говорится в итоговом коммюнике правительства Финляндии.