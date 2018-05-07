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Премьер-министр Финляндии выступил за развитие отношений с Россией
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Премьер-министр Финляндии выступил за развитие отношений с Россией 

РИА Новости 1 час назад
ХЕЛЬСИНКИ, 7 мая — РИА Новости. Финляндии хочет поддерживать взаимный диалог с Россией на высоком уровне и развивать хорошие отношения между странами вне зависимости от обстоятельств, рассказал в понедельник в Таллине премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля.
Правительства Финляндии и Эстонии 7 мая в Таллине провели первое совместное заседание в истории двух стран, на котором обсуждались темы транспорта, связи, культуры и другие вопросы, представляющие взаимный интерес двух стран.
На итоговой пресс-конференции, трансляция которой велась интернет-ресурсами правительств двух стран, глава финского правительства отметил важность отношений с Россией.
"Сотрудничество между Евросоюзом и Россией после событий на Украине, и в связи с Крымом, осложнились. Финляндия всегда придерживалась политической линии ЕС, но мы также считаем, что отношения двух соседних стран должны быть хорошими, развиваться на высоком уровне, при любых обстоятельствах, вне зависимости от происходящего вокруг", — отметил Сипиля.
По итогам заседания правительств, Финляндия и Эстония договорились углублять сотрудничество в области транспорта, в цифровых сетях, в культурных связях и в содействии устойчивому росту ЕС. Обе страны считают, что планируемое строительство тоннеля по дну Балтийского моря между двумя странами имеет значительный потенциал, который, если он будет реализован, покажет положительный эффект в будущем, говорится в итоговом коммюнике правительства Финляндии.
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