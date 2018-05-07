Португалец будет долго гнать велосипед, чтобы поддержать свою сборную на ЧМ-2018

Служащий мэрии португальского города Аленкера Элдер Батишта собрался отправиться на велосипеде в подмосковное Кратово , чтобы поддержать свою сборную на ЧМ-2018. Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», португальский болельщик выучил всего четыре слова на русском языке, но это его не пугает. «По-русски я знаю только несколько фраз: «Привет», «Нет», «Да», «Спасибо», но не более», — цитирует «Радио 1» Батишту. Испании, Франции, Германии, Польше, Литве и Латвии. Его поездка должна занять 45 дней. Португалец понимает, что ехать ему придется долго, но он уверен в успехе своего предприятия. Ему предстоит проехать 4 тысячи 700 км по Португалии «Главная цель моей поездки — посмотреть, какой большой мир, Европа и, конечно же, Россия . Хочу поддержать сборную Португалии на Чемпионате мира по футболу в России, а также собрать деньги для помощи больным раком детям. Про Кратово я знаю только то, что это рядом с Москвой и что там будет жить сборная Португалии», — рассказал португалец. Он планирует попасть в Москву 20 июня. В этот день будут играть сборные Португалии и Марокко . А уже 21 июня велосипедист отправится в обратный путь. Справка «СП»: Самаре, Казани, Калининграде, ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге Саранске , Ростове-на-Дону, Сочи Волгограде , Нижнем Новгороде и Екатеринбурге Новости ЧМ-2018: Соперник сборной России на ЧМ-2018 лишился вратаря