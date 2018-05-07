Латвийским работодателям требуются знающие русский язык сотрудники 

В кадре девушка, перед ней на мониторе компьютера — объявления о найме на работу. Девушка просматривает одно за другим, но всюду требуется знание «krievu valoda» — русского языка. Наконец, она находит вакансию без дополнительных языковых требований.
Является на интервью и… на двери организации видит все то же требование к соискателям — знание русского. Закономерный итог: девушка собирает чемодан, приезжает в аэропорт и берет билет до Дублина.
Чтобы такого не было, правые политики предлагают законодательно обязать сотрудников всех организаций и предприятий общаться на рабочих местах только на латышском.
И это вполне в тренде нынешней языковой политики в Латвии, где русский язык выдавливают из образовательной системы. Начать реформу планируется с сентября, а к 2021 году школьное образование на русском окажется полностью под запретом. Преобразования сначала коснутся 1-4 классов. Потом в течение 3-4 лет русский вытеснят и из средней школы. То есть в 2030 году школу закончат первые русские граждане Латвии, которые ни урока не учились на родном языке.