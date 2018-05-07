Латвийским работодателям требуются знающие русский язык сотрудники

В кадре девушка, перед ней на мониторе компьютера — объявления о найме на работу. Девушка просматривает одно за другим, но всюду требуется знание «krievu valoda» — русского языка. Наконец, она находит вакансию без дополнительных языковых требований.

Является на интервью и… на двери организации видит все то же требование к соискателям — знание русского. Закономерный итог: девушка собирает чемодан, приезжает в аэропорт и берет билет до Дублина

Чтобы такого не было, правые политики предлагают законодательно обязать сотрудников всех организаций и предприятий общаться на рабочих местах только на латышском.