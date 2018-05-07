Власти Финляндии считают важным продолжение диалога с Россией

МОСКВА , 7 мая. / ТАСС /. Финляндия считает важным поддержание диалога с РФ и намерена продолжать эту практику. Об этом заявил в понедельник в Таллине финский премьер-министр Юха Сипиля на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Эстонии Юри Ратасом.

"Отношения ЕС и России были проблемными и остаются такими. После событий в Крыму и на Украине возникли вызовы, в этих вопросах мы, весь ЕС, выступаем единым фронтом", — сказал Сипиля.

"В дополнение к этому, — продолжил он, — Финляндия всё время считала важным, чтобы у нее и РФ были хорошие двусторонние отношения, независимо от этих вызовов или, скорее, из-за них".

По его словам, Финляндия «во всех ситуациях хотела поддерживать двусторонний диалог [с Россией] на высоком уровне и будет это продолжать».

Сипиля находится в Таллине в связи с проведением там первого в истории заседания правительств Финляндии и Эстонии. Поводом к этому стало отмечаемое в 2018 году столетие Эстонского государства и вековой юбилей Финляндии, который праздновали в прошлом году.