В Литве предложили запретить российским политтехнологам работать в стране 

Правительственная комиссия по национальной безопасности Литвы 7 мая поручила Министерству юстиции разработать законопроект, запрещающий гражданам и предприятиям третьих стран консультировать местных политиков и партии во время предвыборных кампаний.
Об этом журналистам сообщил советник премьер-министра Литвы Арнольдас Пикжирнис. Комиссию возглавляет глава правительства Саулюс Сквернялис.
Советник не скрывал, что предложение направлено преимущественно против консультантов из России. «Третьими странами» в Литве считаются государства, не входящие в Евросоюз. По словам Пикжирниса, возможно, из числа «третьих стран» исключат и членов НАТО.
В марте литовские разведывательные службы в годовом отчёте утверждали, что во время выборов в Литве в 2019 году Россия попытается оказать влияние на политические и общественные процессы в республике и постарается, чтобы «пророссийские» кандидаты получили своих представителей в органах власти. В следующем году в Литве пройдут президентские выборы, а также выборы в Европарламент и в местные органы власти.