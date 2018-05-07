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В Литве предложили запретить российским политтехнологам работать в стране
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В Литве предложили запретить российским политтехнологам работать в стране 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительственная комиссия по национальной безопасности Литвы 7 мая поручила Министерству юстиции разработать законопроект, запрещающий гражданам и предприятиям третьих стран консультировать местных политиков и партии во время предвыборных кампаний.
Об этом журналистам сообщил советник премьер-министра Литвы Арнольдас Пикжирнис. Комиссию возглавляет глава правительства Саулюс Сквернялис.
Советник не скрывал, что предложение направлено преимущественно против консультантов из России. «Третьими странами» в Литве считаются государства, не входящие в Евросоюз. По словам Пикжирниса, возможно, из числа «третьих стран» исключат и членов НАТО.
В марте литовские разведывательные службы в годовом отчёте утверждали, что во время выборов в Литве в 2019 году Россия попытается оказать влияние на политические и общественные процессы в республике и постарается, чтобы «пророссийские» кандидаты получили своих представителей в органах власти. В следующем году в Литве пройдут президентские выборы, а также выборы в Европарламент и в местные органы власти.
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