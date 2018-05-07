В Салдусском крае Латвии обнаружены останки 95 советских солдат

В местечке Пампали Салдусского края, где две недели назад нашли останки 145 советских солдат, поисковые группы обнаружили останки ещё 95 воинов, погибших при освобождении Латвийской ССР от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщала «Парламентская газета», останки 145 воинов были найдены во время земляных работ возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд. Установить принадлежность останков удалось благодаря обнаруженным в захоронении военным наградам. Несколько наград были найдены и сейчас.

На территории Латвии находится множество известных братских могил. Только на Братском кладбище в Пампали похоронены 6300 воинов, имена 6082 установлены. Только в Салдусском крае расположены ещё 18 братских захоронений советских воинов.

Всего при освобождении балтийской республики от гитлеровцев погибли 150 тысяч солдат Красной армии.