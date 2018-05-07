Ещё
В Салдусском крае Латвии обнаружены останки 95 советских солдат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин раздал первые указы
Путин раздал первые указы

В Салдусском крае Латвии обнаружены останки 95 советских солдат 

Парламентская газета 2 часа назад
В местечке Пампали Салдусского края, где две недели назад нашли останки 145 советских солдат, поисковые группы обнаружили останки ещё 95 воинов, погибших при освобождении Латвийской ССР от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщала «Парламентская газета», останки 145 воинов были найдены во время земляных работ возле дороги, используемой для сельскохозяйственных нужд. Установить принадлежность останков удалось благодаря обнаруженным в захоронении военным наградам. Несколько наград были найдены и сейчас.
На территории Латвии находится множество известных братских могил. Только на Братском кладбище в Пампали похоронены 6300 воинов, имена 6082 установлены. Только в Салдусском крае расположены ещё 18 братских захоронений советских воинов.
Всего при освобождении балтийской республики от гитлеровцев погибли 150 тысяч солдат Красной армии.
Парламентская газета: последние новости
От президента Литвы требуют объяснений по поводу компрометирующей переписки В Литве Грузию теперь именуют Сакартвело Лидера Русского союза Латвии вызвали на допрос
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать522
Мир отреагировал на инаугурацию Путина215
Определены кандидаты в новое правительство81
Путин выдвинул кандидатуру премьера1259
Путин подписал новый «майский указ»145
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин подписал новый «майский указ»
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение