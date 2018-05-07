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Литва пожаловалась на Adidas за «советское» платье
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Литва пожаловалась на Adidas за «советское» платье 

News.ru 2 часа назад
Министерство иностранных дел Литвы возмутило платье торговой марки Adidas: на нём есть советская символика, которую в Литве давно приравняли к нацистской.
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