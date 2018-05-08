Русский союз Латвии: «Правящая элита паникует»

Партия Русский союз Латвии (РСЛ) выступила с заявлением, в котором назвала преследование своего лидера, бывшего депутата Европарламента Татьяны Жданок , «признаком паники в среде правящей элиты». Документ цитирует агентство BaltNews.

Власти Латвии, по мнению РСЛ, продолжают совершать незаконные действия, вызывая лидера партии на допросы в Полицию безопасности (ПБ), в рамках столь же сомнительного, с точки зрения действующих правовых норм, уголовного дела по факту проведения Вселатвийского родительского собрания 31 марта 2018 года.

В партии высказывают убеждение, что это «политический заказ», и обращают внимание на вопиющий факт: Жданок вызвали на допрос именно 8 мая, в общеевропейский день памяти жертв нацизма, и в ее собственный день рождения. Руководство партии убеждено в том, что «репрессивные действия в отношении РСЛ и ее лидера» начались после того, как по ее призыву 1 мая на манифестацию в центре Риги вышло более 10 тысяч человек.

Прежняя тактика замалчивания протестов, по мнению авторов документа, перестала работать. «Высокомерная латышская элита была уверена, что с народом страны можно делать все, что угодно. А он будет молчать и терпеть, контролируемый лживыми СМИ и на все согласной оппозицией. Но власти просчитались», — говорится в заявлении.

В РСЛ напоминают, что после 1 мая в общественном мнении произошел перелом, и «факт самоорганизации народа и размах протеста уже невозможно игнорировать, а успех акции вызвал уважение и интерес в широких кругах общества».

"Преследуя известного политического лидера, латвийские власти демонстрируют миру свое политическое бескультурье и тоталитарную сущность", — констатируют в РСЛ.

Партия намерена защищать Татьяну Жданок и всех участников мартовского родительского собрания от политических репрессий всеми законными методами. «Трусливые выходки правящих политиков, которые при помощи полицейского давления пытаются решить проблему недовольства народа, укрепляют нас в решимости продолжать борьбу и наращивать размах протестов. Мы должны или принудить власть к диалогу, или сменить эту власть на тех лидеров, которые будут способны говорить и договариваться со всеми частями общества по всем, даже самым „неудобным“, вопросам. В том числе и о судьбе русского образования», — сказано в заявлении РСЛ.

В партии уже анонсируют следующую акцию протеста, которая будет посвящена Всемирному Дню защиты детей. «Мы выйдем для того, чтобы защитить наших детей от некомпетентных решений правящих политиков. И нас будет так много, чтобы ни у кого в Латвии не осталось сомнения, что власти обязаны согласиться на уважительный диалог. Вместе мы сила! И мы победим!», — такими словами заканчивается заявление РСЛ.