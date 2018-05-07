Лидера Русского союза Латвии вызвали на допрос 

Лидера Русского союза Латвии, бывшего депутата Европарламента Татьяну Жданок, которая отказалась от мандата для поддержки партии на осенних выборах в сейм, 7 мая вызвали в полицию безопасности на допрос. Об этом политик сообщила на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Сегодня утром инспектор полиции безопасности г-н Булс сообщил мне, что я нахожусь в статусе ПОДОЗРЕВАЕМОГО по уголовному делу, возбуждённому в связи с проведением 31 марта Вселатвийского родительского собрания, — написала политик в своём профиле. — Мне было предложено явиться для дачи показаний по этому делу завтра, 8 мая, в 10 часов утра. Видимо, господин инспектор счёл, что для меня это будет самый подходящий способ отметить свой день рождения. Однако для всей нашей страны 8 мая — официально отмечаемый День разгрома фашизма и памяти жертв Второй мировой войны, и я уже заранее дала согласие участвовать утром в церемонии у мемориала на братской могиле в Юрмале. Господин Булс тут же предложил мне для визита к нему другую дату — 9 мая. Символично, не правда ли? По традиции я вот уже несколько последних лет отмечаю День Победы в Даугавпилсе и рано утром во вторник собираюсь направиться именно туда. В конце концов господин Булс не стал настаивать на использовании для нашей встречи именно этих двух важных дней. Мой визит в полицию безопасности должен состояться утром в пятницу, 11 мая».
Как сообщала «Парламентская газета» со ссылкой на агентство LETA, полиция безопасности возбудила уголовный процесс, «чтобы предотвратить возможные попытки под прикрытием легитимной деятельности осуществить противоправные действия для достижения противоправной цели, а также с учётом обстоятельств, согласно которым полученные ПБ сведения можно получить только средствами и методами, предусмотренными уголовным делом». Участники Вселатвийского родительского собрания, организованного Татьяной Жданок, выступали против полного перевода школьного образования на государственный язык, за сохранение русских школ.