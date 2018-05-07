На выезде из России в Литву образовалась очередь из машин

"По причине сбоя в работе информационных систем в Литовской республике литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литву", — говорится в сообщении.