Около 200 большегрузных автомобилей ждут въезда в Литву с территории Калининградской области из-за программного сбоя на литовской стороне, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни. «Из-за сбоя литовская сторона принимает оформляет грузовые машины с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска „Чернышевское“ скопилось несколько сотен большегрузов. В таможне отметили, что для решения проблемы потребуется время, и рекомендовали воспользоваться паромным сообщением или осуществлять транзитные перевозки на остальную часть России через Польшу.