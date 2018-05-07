Ещё
Очередь из фур скопилась на границе РФ и Литвы из-за программного сбоя — таможня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередь из фур скопилась на границе РФ и Литвы из-за программного сбоя — таможня 

Авторадио 42 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Около 200 большегрузных автомобилей ждут въезда в Литву с территории Калининградской области из-за программного сбоя на литовской стороне, сообщила пресс-служба калининградской областной таможни. «Из-за сбоя литовская сторона принимает оформляет грузовые машины с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска „Чернышевское“ скопилось несколько сотен большегрузов. В таможне отметили, что для решения проблемы потребуется время, и рекомендовали воспользоваться паромным сообщением или осуществлять транзитные перевозки на остальную часть России через Польшу.
Авторадио: последние новости
Пропавшего при странных обстоятельствах ребенка ищут в Бурятии Госдума может рассмотреть кандидатуру на пост главы кабмина в начале мая Никол Пашинян назвал Россию стратегическим партнером
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина725
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели319
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев223
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»205
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой987
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
00:17
Путин выдвинул кандидатуру премьера
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение