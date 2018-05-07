Американцы оценили уровень вестернизации постсоветских стран

Американский стратегический центр StrategEast составил рейтинг постсоветских стран по уровню вестернизации. Авторы исследования оценили политическую, экономическую, юридическую и культурную ситуации в 14 странах, при этом Россия в списке отсутствует.

Уникальной чертой своего рейтинга авторы исследования считают именно тот факт, что анализировалась ситуация в «нерусских» странах постсоветского пространства. Для обозначения этого в StrategEast придумали специальный термин — ПСНР (Post-Soviet, NonRussian region, PSNR).

Отмечается, что «идентификация ПСНР как единого региона означает признание того, что для этих стран постсоветский переход был нелегким». Кроме того, составители рейтинга считают это призывом к Западу «адаптировать внешнеполитические подходы» с учетом понимания «уникальности региона и общих проблем» этих 14 стран.

Вестернизацией авторы исследования назвали изменения, посредством которых общество принимает западные модели политического развития, правового функционирования и образа жизни. Индекс (максимум 100 баллов) оценивает уровень, до которого постсоветская страна и общество, «за исключением Российской Федерации», приняли западную культуру. Исследователи проанализировали пять ключевых областей: политическую вестернизацию, экономическую, правовую, языковую и культурную, а также вестернизацию образа жизни. Причем вклад в итоговый показатель от первых трех областей составляет 25%, четвертая область — 15% и пятая — 10%.

Самой вестернизированной, по мнению составителей рейтинга, является Прибалтика. Эстония заняла первое место, получив 93 балла из 100 возможных. Причем она набрала максимум баллов за экономику — 25 из 25. Следом за ней — Литва (85 баллов). На третьем месте расположилась Латвия , набравшая 82 балла.

Грузия на четвертом месте с 62 баллами, на пятом — Молдавия (56 баллов). Примечательно, что Грузия обогнала Молдавию по сферам «политика» и «право» (разница в 4 и 2,5 баллов соответственно), однако отстала от Молдавии по вестернизации образа жизни и экономики (разница в 1 и 0,5 балла соответственно).

Украина на шестом месте (54 балла). За ней следуют Армения (48,5), Казахстан (39,5), Азербайджан (37), Киргизия (37, причем уровень вестернизации образа жизни один из самых низких — 2 из 10 баллов), Белоруссия (31,5).

Таджикистан и Наименее «западными» постсоветскими странами признаны Узбекистан Туркмения . Они набрали 29, 19 и 17 баллов соответственно.

Интересно также то, что страны также разделили на четыре группы по уровню политической вестернизации. Первая группа — «подлинные прозападники», куда эксперты включили Эстонию, Литву и Латвию. Отмечается, что эти страны безоговорочно поддерживают многопартийную либеральную демократию, в них действует «стабильная, устойчивая демократия». Также говорится, что перечисленные три страны «полностью интегрированы в ключевые западные институты, такие как ЕС НАТО ».

Вторая группа — «внешне прозападные». К таким странам отнесли Украину, Грузию и Молдавию. Отмечается, что они пока только следуют на пути реформ, необходимых для установления западных демократических норм.

Третья группа — «балансирующие прагматики». Речь идет об Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Киргизии и Узбекистане. Эти государства, говорится в исследовании, стремятся сбалансировать свои отношения между Западом и Россией, «чтобы максимизировать политические или экономические выгоды». «Многовекторность» политики этих стран не означает, что они стремятся построить демократию, отмечают авторы исследования.

Четвертая группа — «государства-крепости». Это Туркмения и Таджикистан. Составители рейтинга считают эти страны слишком закрытыми для внешнего мира. Они «не проводят искреннюю западную модернизацию», говорится в исследовании. Отмечается, что власти этих стран стремятся держать свои «крепости» подальше от западного или российского влияния.