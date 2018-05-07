В Калининградской области на границе с Литвой скопилось около 200 фур

КАЛИНИНГРАД , 7 мая. / ТАСС /. Из-за сбоя в работе информационных систем на границе Калининградской области Литвой со стороны Калининграда скопилось около 200 фур. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Калининградской областной таможни.

"По причине сбоя в работе информационных систем в Литовской Республике литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью 2-4 автомобиля в час. В связи с этим перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» в настоящий момент скопилось порядка 200 большегрузных транспортных средств, ожидающих въезда в Литовскую Республику", — говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС представитель Калининградской таможни, проблемы на границе с Литвой возникли 4 мая. «Проблемы с пересечение литовской границы в области отмечаются с пятницы», — сказал он, добавив, что пока неизвестно, когда ситуация нормализуется.