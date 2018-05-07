Суд в Литве отклонил жалобу на приостановку трансляции канала «РТР Планета»

ВИЛЬНЮС , 7 мая — РИА Новости . Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании Init на необоснованное, по ее мнению, решение о приостановке трансляции российского канала «РТР Планета», сообщила в понедельник пресс-служба комиссии по телевидению и радиовещанию.

"Высший административный суд Литвы отклонил жалобу компании Init на решение комиссии по телевидению и радиовещанию от 14 февраля 2018 года о временной приостановке трансляции российского канала «РТР Планета» как необоснованную, оставил в действии решение комиссии", — говорится в сообщении.

Ранее комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы решила оштрафовать литовскую компанию по предоставлению услуг ТВ Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета». Генеральный директор компании Паулюс Живаткаускас сообщил РИА Новости, что штраф в 150 тысяч евро, наложенный комиссией, является несправедливым, и компания намерена это решение обжаловать. До этого компания подавала жалобу в суд на решение комиссии о приостановке ретрансляции канала «РТР Планета».

Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции . Причиной запрета, по мнению комиссии, стали «непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности». Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм «РТР Планета» (и другие версии этого канала — «Россия РТР», Rossija RTR).

Комиссия уже дважды останавливала трансляцию «РТР Планета» на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей.

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы «лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом», и вне европейских ценностей. Он добавил, что «это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России ». Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.