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В Таллине впервые зажгут свечу у памятника «Бронзовый солдат» от Вечного огня из Даугавпилса
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В Таллине впервые зажгут свечу у памятника «Бронзовый солдат» от Вечного огня из Даугавпилса 

RT на русском 2 часа назад
Свеча у монумента «Бронзовый солдат» в Таллине впервые будет зажжена от Вечного огня в латвийском Даугавпилсе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора акции «Бессмертный полк» Алексея Есакова.
«Сегодня утром организаторами «Бессмертного полка» в Даугавпилсе была зажжена лампа от Вечного огня. Затем этот огонь был перевезён в Вильнюс, откуда местные организаторы… отвезли его в Ригу, где зажгли свечу и поехали на границу в Эстонию. На границе мы встретились. Сейчас везём огонь к «Бронзовому солдату», там зажжём свечу», — сказал он.
Как отметил Есаков, данная акция была задумана как символ объединения.
Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».
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