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Ветеранам Великой Отечественной войны в России и за рубежом выплатят по 10 тысяч рублей
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Ветеранам Великой Отечественной войны в России и за рубежом выплатят по 10 тысяч рублей 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Президент РФ Владимир Путин 6 мая подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Текст документа опубликован на официальном
портале
правовой информации 7 мая.
Выплату в течение мая-июня получат ветераны с российским гражданством, проживающие на территории РФ, а также в Латвии, Литве и Эстонии.
Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией этого указа, в том числе расходов на доставку единовременной выплаты, а также определить порядок и условия ее осуществления. Указ вступает в силу с момента публикации.
Производить выплаты в России будет Пенсионный фонд через территориальные подразделения. В государствах Прибалтики это также поручено сделать ПФР России вместе с Министерством обороны через отделы обеспечения при посольствах, уточнял сайт
9111.ru  По данным Пенсионного фонда РФ на 1 апреля 2017 года, в России проживает около 1,8 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны, сообщал сайт
Минтруда
Из них инвалидов Великой Отечественной войны 22 365 человек; участников Великой Отечественной войны и лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны, — 101 624 человека, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», — 113 540 человек; бывших несовершеннолетних узников фашизма — 125 769 человек; вдов инвалидов и участников войны — 298 232 человека; тружеников тыла — 1 128 101 человек; совершеннолетних узников фашизма — 284 человека.
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