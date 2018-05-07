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Посольство Беларуси ответило на заявления главы МИД Литвы о БелАЭС
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Посольство Беларуси ответило на заявления главы МИД Литвы о БелАЭС 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
«Недальновидным подходом» считает официальный Минск желание МИДа Литвы публично увязывать тему строительства АЭС с развитием белорусско-европейских отношений.
"Станция будет построена, Беларусь и ЕС останутся соседями, которым жизненно необходимо развивать взаимодействие по различным направлениям", — уверены в дипмиссии РБ в Вильнюсе, сообщает сегодня БЕЛТА.
Посольство Беларуси в Литве выступило с заявлением в связи с интервью министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса белорусскому порталу TUT.BY. «В отличие от главы внешнеполитического ведомства Литвы белорусская сторона рассматривает белорусско-литовские отношения комплексно, в них тема строительства БелАЭС является одним из элементов, пусть и тем, по которому у нас имеются серьезные расхождения», — говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что Беларусь и Литва являются соседями, и выразили признательность «литовской стороне за „заботу“ о безопасности БелАЭС». Но ее строительство, которое планируется завершить в соответствии с указанными ранее сроками, «суверенное право любой страны — как Беларуси, так и страны-члена ЕС», — обратили внимание в посольстве. Называя БелАЭС «элементом, по поводу которого мы, наверное, так и не договоримся», Вильнюс публично отрицает такую возможность и априори исключает эту тему из обсуждения, констатирует посольство РБ.
Возможно, ставят вопрос белорусские дипломаты, «причина кроется в неверной трактовке литовской стороной самой сути диалога». Минск исходит из того, что «диалог — это разговор, направленный на поиск решения, а не требование „слушать“ аргументы только одной стороны».
По мнению белорусской стороны, в следовании не совсем дипломатическим подходам руководителем внешнеполитического ведомства Литвы подвергаются сомнению даже мнение и авторитет МАГАТЭ — единственной компетентной международной организации по этим вопросам.
В посольстве Беларуси предложили руководству литовского внешнеполитического ведомства отойти от желания использовать конъюнктуру момента в собственных целях и выстраивать нормальные добрососедские отношения на долгосрочную перспективу.
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