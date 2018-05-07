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Останки 71 красноармейца перезахоронили в эстонском Маарду
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Останки 71 красноармейца перезахоронили в эстонском Маарду 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года.
На мемориальном участке кладбища эстонского города Маарду предали земле останки советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.
Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. В этом году она прошла в тринадцатый раз. Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1070 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны.
Поисковые работы ежегодно проводятся активистами военно-исторического объединения «Вирония» и военно-исторического клуба «Фронт Лайн».
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